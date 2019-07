Manifestation à Amos contre le projet de Gazoduq

Les manifestants s'opposent également à la possibilité que le pipeline projeté traverse l'Abitibi-Témiscamingue.

L'événement est organisé par les collectifs Abitibi Gazoduq, parlons-en !, la Coalition Fjord et La Planète s'invite à l'Université.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, ainsi que la porte-parole de Québec solidaire Manon Massé ont annoncé leur présence à l'événement baptisé Grand rassemblement pour la protection de l'Harricana. Les manifestants se sont donné rendez-vous pour une randonnée terrestre de trois heures. D'autres manifestants comptent aussi faire passer leur message sur des embarcations avec des pancartes, certains même en kayak.

L'événement annoncé sur Facebook propose « le passage à travers la ville d'Amos des canoteurs.trices et kayakistes qui sera le théâtre d'une vive manifestation au nom de la protection de l'Harricana. » Les gens sont ainsi invités à leur témoigner leur soutien tout au long des berges et sur tous les ponts et passerelles qui l'enjambent.

Dans une déclaration émise par voie de communiqué dimanche, Manon Massé affirme que « l'urgence climatique nécessite des gestes forts pour tirer un trait sur les hydrocarbures ». La députée solidaire ajoute que « le gaz naturel n'est pas une énergie de transition ».