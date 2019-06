Sainte-Marthe: un sinistré fonce dans les bureaux d'aide aux inondés avec son auto

Plusieurs employés et bénévoles se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, mais l'événement n'a pas fait de blessés.

« Au moment où il va avoir son congé de l'hôpital, l'homme sera conduit dans un poste de police pour répondre à des questions », a indiqué M. Harding.

Juste avant de foncer sur l'édifice avec sa voiture, l'homme avait visité le même endroit et était en état de crise, selon nos informations.

Entre huit et dix employés et bénévoles de la Croix-Rouge se trouvaient à l'intérieur des bureaux visés par le sinistré.

« C'était les heures où on accueillait les sinistrés pour faire le renouvellement de l'aide et pour voir si les besoins avaient changé », a expliqué Carl Boisvert, de la Croix-Rouge. « On a mis en place des services de soutien pour nos employés et nos bénévoles. »

« Nous comprenons la détresse des gens sinistrés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais déplorons l'incident survenu ce soir », a écrit la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault sur Twitter en soirée. « Nos équipes sont sur le terrain pour accompagner les citoyens. J'ai parlé à ma collègue la ministre McCann et des intervenants psychosociaux sont sur place. »

La mairesse de Sainte-Marthe, Sonia Paulus, n'a pas rappelé La Presse.