Crainte de glissements de terrain au Témiscamingue

Les ravages de la crue historique de 2019 se font de plus en plus sentir vers le nord, comme il était prévisible.

La municipalité de Notre-Dame-du-Nord, sur la pointe nord du grand lac Témiscamingue, doit faire le point plus tard lundi alors qu'une portion de la rue principale est menacée par de possibles glissements de terrain le long de la rivière des Outaouais tout juste à l'entrée du lac.

Le village d'un peu plus de 1000 habitants est pris en souricière entre le lac et trois barrages d'Hydro-Québec qui retiennent l'eau du bassin des Quinze qui est rempli à pleine capacité et duquel on n'a d'autre choix que de relâcher la pression.

L'immense lac Témiscamingue, de son côté, n'arrive pas à se vider assez vite malgré l'ouverture à plein du complexe de barrages à sa pointe sud.

En entrevue avec La Presse canadienne, le maire de Notre-Dame-du-Nord, Nico Gervais, a précisé que le premier barrage en amont, celui de la Première Chute, qui n'est qu'à deux kilomètres du village, a atteint un débit jamais vu de 1300 mètres cubes à la seconde.

Évacuations préventives

Les prévisions font état d'une montée du niveau d'eau d'environ 15 centimètres d'ici trois jours, ce qui crée un très fort courant dans la rivière des Outaouais juste avant de se jeter dans le lac et c'est à cet endroit précis que les craintes de glissements de terrain sont les plus fortes.

La municipalité a déjà enjoint les résidants et commerces situés sur la portion de la rue Principale que l'on considère à risque de quitter les lieux préventivement.

Des experts en glissements de terrain doivent inspecter les lieux lundi et des rencontres sont prévues avec la sécurité civile et les gestionnaires des barrages d'Hydro-Québec.

Pendant ce temps, ailleurs sur le territoire de la municipalité qui se trouve en bordure du lac, plus au sud, quelque 18 000 sacs de sable ont été déployés pour tenter de retenir la montée des eaux. Déjà, le maire Gervais indique qu'un peu moins d'une dizaine de résidences seront certainement affectées.

Habitant lui-même l'endroit depuis 45 ans, le maire Gervais dit n'avoir jamais vu pareille crue, tout comme les citoyens les plus âgés du village qu'il a consultés.

Conséquences en aval

L'ouverture à plein des barrages du sud du lac Témiscamingue a évidemment eu un effet de cascade en aval.

Le secteur de Pembroke, en Ontario, est toujours aux prises avec des niveaux d'eau très élevés, mais la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais a toutefois observé en fin de journée, dimanche, que les niveaux se stabilisaient.

Cependant, les niveaux ont continué de monter dans les secteurs du lac Coulonge jusqu'à celui du lac Deschênes, tout juste à l'ouest de Gatineau ; on s'attendait à ce qu'ils atteignent une pointe lundi.

À Gatineau, les niveaux d'eau de la rivière des Outaouais ont crû entre samedi après-midi et dimanche après-midi, mais ils sont restés sous les pointes signalées il y a une dizaine de jours.

Entre le secteur de Hull, à Gatineau, et la région de Hawkesbury, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de l'île de Montréal, les niveaux semblaient avoir atteint leur pointe. Le long de ce tronçon, ils devraient demeurer stables lundi pour ensuite descendre lentement.

Conséquemment, le nombre de secteurs en inondation majeure, qui avait chuté à deux vendredi, est remonté à quatre, soit le lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet, la rivière des Outaouais à la Baie Quesnel et à la Baie de Rigaud ainsi que la rivière Gatineau au pont du boulevard Fournier. Seule consolation : les niveaux étaient en baisse à ces quatre endroits.

À Maniwaki, la hausse anticipée du niveau de la rivière Désert d'ici mercredi après-midi a incité le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais à évacuer lundi après-midi le Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Foyer Père Guinard qui héberge près de 70 personnes. L'établissement est situé sur la rue des Oblats qui longe la rivière Désert, un affluent de la rivière Gatineau.