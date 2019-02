Toit affaibli par la neige: une résidence pour aînés évacuée à Lévis

Les pompiers ont été informés vers 11 h 30 de faiblesses à la structure à la Seigneurie de Lévy, située sur le boulevard Alphonse-Desjardins, a relaté Richard Amenotte, directeur adjoint du Service de sécurité incendie de la Ville de Lévis.

À leur arrivée, ils ont constaté des craques et des craquelures sur les murs et les plafonds.

C'est évidemment la neige qui est la grande responsable. À certains endroits de la toiture, plus de quatre mètres (14 pieds) de neige s'étaient accumulés, selon M. Amenotte.

Les pompiers ont ainsi ordonné l'évacuation complète de la résidence, qui abrite 65 personnes. Ces résidants ont été relocalisés dans une autre résidence à proximité.

Un ingénieur en bâtiment est en train d'inspecter l'édifice. Les pompiers ne pourront se prononcer sur une éventuelle relocalisation avant de recevoir les recommandations de l'ingénieur, a indiqué M. Amenotte.

La Seigneurie de Lévy et le centre intégré de santé et de services sociaux ont des plans de relocalisation à plus long terme, si par exemple les résidants ne pouvaient regagner leur chambre cet après-midi ou ce soir.