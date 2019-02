Le député Robert Aubin ne briguera pas la mairie de Trois-Rivières

Le nom du néo-démocrate circulait depuis la démission d'Yves Lévesque en décembre. Ce dernier a été le maire de la ville fusionnée de Trois-Rivières durant 17 ans.

Dans plusieurs entrevues accordées à des médias locaux, M. Aubin n'avait jamais fermé la porte à une éventuelle course à la mairie.

Il avait récemment quitté la présidence du caucus néo-démocrate québécois qu'il occupait depuis 2012. Selon le Nouveau Parti démocratique (NPD), le député de Trois-Rivières avait fait ce choix pour se concentrer sur l'offre des néo-démocrates en prévision de la prochaine campagne électorale.

Dans un communiqué envoyé aux médias jeudi matin, M. Aubin écrit vouloir compléter « la révision de la norme sur la pyrrhotite, mieux indemniser les victimes, ramener le train à Trois-Rivières, développer l'aéroport » et lutter contre les changements climatiques.

Cela porte donc à neuf le nombre de députés néo-démocrates qui comptent se présenter pour le scrutin d'octobre 2019, sur les 15 qui détiennent présentement un siège au Québec. Il s'agit d'Alexandre Boulerice, Ruth Ellen Brosseau, Guy Caron, François Choquette, Matthew Dubé, Pierre-Luc Dusseault, Brigitte Sansoucy et Karine Trudel, outre Robert Aubin.

Deux, soit Romeo Saganash et Hélène Laverdière, ont indiqué qu'ils ne se présenteraient pas et les quatre autres - Pierre Nantel, Marjolaine Boutin-Sweet, Anne Minh-Thu Quach et Christine Moore - seraient toujours en réflexion. Cette dernière est enceinte de son troisième enfant.