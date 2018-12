Une municipalité déménage sa fête de Noël après un appel de la SQ

La fête, qui devait avoir lieu dans un garage appartenant à un membre du club de motards les Lucky Riders, se déroulera finalement dans la salle du club de l'âge d'or local.

Les autorités municipales ont pris leur décision hier, après avoir reçu un coup de fil d'un enquêteur de la Sûreté du Québec les avisant que les Lucky Riders étaient étiquetés par elle comme un club sympathisant des Hells Angels, considérés comme la plus importante organisation criminelle au Canada.

La Sûreté du Québec a refusé de commenter la situation.

NOUVELLES INFORMATIONS

De leur côté, les autorités municipales ont déclaré à La Presse qu'elles ignoraient que le groupe de motards auquel appartient le propriétaire du garage où devait se tenir la fête avait des liens avec les Hells Angels.

« Au moment où nous avons pris la décision de tenir la fête à cet endroit, nous n'avions pas ces informations. Aussitôt que nous l'avons su, nous avons pris les mesures nécessaires pour relocaliser la fête, car cela n'avait aucun sens que l'événement se déroule là », affirme la directrice générale de la municipalité, Marie-Ève Bouchard.

« Si nous l'avions su au départ, nous n'aurions pas choisi cet endroit. » - Marie-Ève Bouchard

« Nous savions que le propriétaire du garage avait une moto et faisait partie d'un groupe, mais nous ne savions pas qu'il y avait des liens avec les Hells Angels. Je connais très bien le monsieur. C'est un entrepreneur en construction. Il a vécu à Montréal et il est revenu dans la région. Il a maintenant un garage. Je suis maire depuis 2003 et je connais sa famille, c'est une famille honnête », renchérit le maire Francis Bouchard.

CLUB SUPPORTEUR

La police considère le garage de l'homme en question comme un local des Lucky Riders. Ceux-ci ne sont pas considérés par la police comme un club-école ou subalterne des Hells Angels, mais bien comme un club supporteur.

Les membres des Lucky Riders, dont le port d'attache est Charlemagne, dans la couronne nord de Montréal, ont été observés par les policiers durant des événements auxquels les Hells Angels étaient présents ces dernières années.

La municipalité des Bergeronnes, qui est située dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, compte 700 habitants.

