Record de froid enregistré à Québec

Le thermomètre a même affiché -32 °C à la base militaire de Valcartier. Environnement Canada explique que la province est en « mode air arctique » depuis jeudi alors qu'un front froid traverse le territoire. « En moyenne, les températures des derniers jours sont dix degrés sous les normales de saison », a indiqué le météorologue, Antoine Petit.

L'ancien record inscrit le 8 décembre 2000 était de -26,9 °C à Québec.

Ce n'était pas non plus très chaud ce matin sur la métropole avec un mercure oscillant autour du -17,5 °C. Le temps sera d'ailleurs froid toute la journée de samedi.

Dimanche, les Québécois devraient avoir droit à un peu de répit en après-midi alors que la température rejoindra les normales de saison. « Mais, on retombera sous un front froid dans la nuit de dimanche à lundi et qui s'accrochera jusqu'à jeudi », a expliqué M. Petit. Le temps doit revenir un peu plus clément à compter de vendredi prochain.