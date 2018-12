Îles-de-la-Madeleine: un troisième lien de télécommunication plus tôt

Celles-ci ont été isolées durant plusieurs heures la semaine dernière lorsque les deux câbles de télécommunications ont été endommagés par une violente tempête de vent, coupant ainsi complètement l'archipel de la terre ferme.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, et sa collègue Marie-Ève Proulx, déléguée au développement économique régional, ont tous deux fait état de discussions en cours avec Hydro-Québec pour accélérer la mise en place d'un troisième câble.

« Nous sommes en pourparlers avec Hydro-Québec dans le but d'accélérer le projet de mettre en place un troisième câble pour relier les Îles-de-la-Madeleine à la terre ferme », a déclaré Mme Proulx lors d'une mêlée de presse.

« 2025, c'est trop loin »

La société d'État prévoit depuis longtemps acheminer l'électricité aux Îles par un câble sous-marin afin de fermer la centrale thermique qui s'y trouve. L'installation d'un tel câble permettrait d'y adjoindre un troisième lien de télécommunications beaucoup plus robuste que les deux déjà en place.

Hydro ne prévoyait pas compléter ce projet avant 2025, mais les événements de la semaine dernière ont provoqué un sentiment d'urgence chez les élus.

« C'est loin, 2025, c'est trop loin », a affirmé le ministre Julien lorsqu'interrogé en Chambre par le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

« On travaille actuellement avec Hydro-Québec pour voir est-ce qu'on est capable de raccourcir de manière notable cet échéancier-là, justement pour être en mesure de procurer une solution permanente beaucoup plus robuste à la situation vécue cette semaine », a-t-il ajouté.

Interrogée sur les coûts d'un nouveau lien de télécommunications, Marie-Ève Proulx a balayé la question du revers de la main : « C'est une priorité d'assurer la sécurité aux Îles-de-la-Madeleine. On n'a pas (encore) de coût, mais on va faire ce qui est nécessaire. »

Mesures immédiates

Par ailleurs, la ministre Proulx a indiqué que le Câble optique Gaspésie Îles-de-la-Madeleine-2 (COGIM 2), sectionné lors de la tempête à 30 kilomètres au large des Îles, serait réparé « d'ici 20 à 30 jours » et qu'une inspection complète des deux câbles serait réalisée d'ici l'été prochain, tout en profitant de l'occasion pour écorcher le gouvernement précédent.

« On va s'assurer que le câble sera protégé dorénavant et on va assurer aussi, contrairement à nos prédécesseurs, qu'il y ait des inspections complètes plus fréquentes pour les câbles actuels. [...] Il n'y a jamais eu d'inspection complète depuis l'installation en 2003 », a-t-elle déploré.

L'objectif à court terme, a-t-elle cependant précisé, est de sécuriser le câble pour l'hiver.

En Chambre, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a aussi cherché à savoir si le gouvernement Legault prévoyait une protection temporaire, d'ici à ce que le COGIM 2 soit réparé et même une fois réparé, d'ici à l'installation de la ligne d'Hydro-Québec, se permettant au passage une pointe d'ironie : « Entre-temps, on a besoin d'une police d'assurance, d'une redondance en communications, d'un troisième lien micro-ondes. Le gouvernement aime ça, les troisièmes liens. La différence, c'est que celui-ci est absolument essentiel. »

Il n'a toutefois pas obtenu de réponse à cette interrogation.