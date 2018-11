Les Îles-de-la-Madeleine se relèvent de la tempête

L'archipel a été complètement coupé du monde extérieur jeudi alors que l'on avait perdu l'usage des deux câbles sous-marins qui soutiennent l'ensemble des télécommunications externes.

Cependant, un de ces deux câbles a pu être remis en service à 22h15 jeudi soir, malgré un bris identifié à 130 kilomètres du littoral des Îles, de sorte que les communications ont pu être rétablies avec l'extérieur après avoir entièrement reposé sur une poignée de liens satellitaires.

C'est ce qui a permis à un premier avion transportant des équipes d'Hydro-Québec d'atterrir jeudi soir vers 23 heures aux Îles.

Deux avions des Forces armées canadiennes étaient attendus en milieu d'après-midi vendredi, l'un transportant du personnel d'Hydro-Québec, de Bell Canada, des ministères de la Santé et de la Sécurité publique et une quinzaine de militaires, l'autre transportant du matériel pour les télécommunications, pour les équipes d'Hydro-Québec, pour le Centre de santé et d'autre équipement d'urgence comme des génératrices et des téléphones satellites mobiles.

Un autre lien devait être ouvert en après-midi avec le départ du traversier - immobilisé par la mer démontée - qui devait aller rejoindre l'Île-du-Prince-Édouard pour y embarquer des camions d'Hydro-Québec et les ramener aux Îles en soirée.

Les vents violents atteignant jusqu'à 130 kilomètres à l'heure ont causé de nombreuses pannes, privant d'électricité jusqu'à 4500 des 7700 abonnés d'Hydro-Québec dans l'archipel. Vendredi, près de 2000 abonnés n'avaient toujours pas retrouvé le courant, surtout dans la partie est des Îles, soit dans les secteurs de Havre-aux-Maisons, Pointe-aux-Loups, Grosse-Île et Grande-Entrée.

Ces pannes sont indirectement à l'origine d'un incendie majeur qui a complètement détruit le HLM de Havre-aux-Maisons, jetant à la rue une vingtaine de personnes. L'incendie accidentel a été causé par une cuisinière d'appoint utilisée en raison de l'absence d'électricité. Heureusement, personne n'a été blessé.

Le secteur de Havre-aux-Maisons s'est du même coup retrouvé avec des difficultés d'alimentation en eau potable à la suite des dommages causés par l'incendie ; la population est invitée à réduire sa consommation d'eau et à faire bouillir celle-ci avant de la consommer.

En entrevue avec La Presse canadienne, le maire des Îles, Jonathan Lapierre, s'est dit satisfait de la réponse des services d'urgence locaux, mais il a souligné à quel point cette situation a démontré la nécessité d'installer un lien de communication plus robuste et plus fiable.

La perte de communications avait complètement paralysé l'aéroport et le maire Lapierre a fait valoir qu'il devenait donc impossible, par exemple, d'évacuer d'urgence des gens blessés ou malades. De plus, le CISSS des Îles a l'habitude d'utiliser la télémédecine pour consulter des spécialistes de toutes sortes dans les grands centres, notamment en radiologie, une pratique rendue impossible avec la panne de télécommunications.

À Québec, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a fait part de son intention de relancer rapidement les discussions sur la mise en place d'un troisième câble sous-marin.