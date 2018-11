Les Îles-de-la-Madeleine coupées du monde après une tempête

(Québec et Montréal) Les Madelinots sont coupés du monde après qu'une tempête survenue la nuit dernière ait coupé toutes les communications entre l'archipel et le reste du Québec. Des milliers de résidants sont aussi privés de courant.

« Toutes les télécommunications sont coupées entre les îles et le continent : elles passent toutes par des câbles de fibres optiques qui traversent le Golfe », a indiqué Joël Arseneau, député du Parti québécois (PQ) des Îles-de-la-Madeleine.

« Le seul moyen de communiquer avec les gens des Îles, actuellement, c'est le téléphone satellite qui est à la Sûreté du Québec », a-t-il ajouté.

Rapidement après la période des questions, jeudi, le premier ministre, François Legault, et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ont appelé sur ce téléphone le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre.

« Pour le moment, il n'y a pas de blessés ou d'urgence sur le plan médical », a déclaré en point de presse Mme Guilbault à l'Assemblée nationale.

Québec travaille à l'heure actuelle avec Hydro-Québec et les entreprises de communication Bell et Télébec pour trouver une façon de réparer les bris et de ramener les communications dans l'archipel.

La liste des services qui ne sont plus opérationnels inclut pour l'instant le téléphone traditionnel, mais aussi les téléphones cellulaires et le service internet.

Le câble sous-marin serait sectionné à au moins un endroit, a confirmé Caroline Audet, porte-parole de Bell. « On a des équipes sur les lieux qui essaient d'identifier le lieu exact où c'est sectionné et la cause. Mais comme vous savez, il y a une grosse tempête présentement, donc c'est difficile avec les conditions météo », a ajouté Mme Audet.

« Il n'y a plus d'électronique du tout qui fonctionne », a rapporté M. Arseneau, citant les exemples des guichets automatiques et des communications des industries des îles.

Selon le député, une trentaine de poteaux électriques sont tombés pendant la tempête. « On parle de 4000 foyers privés d'électricité sur environ 6000. C'est majeur », a-t-il affirmé.

Le service Info-Panne d'Hydro-Québec indique de son côté que 4131 clients sont privés d'électricité dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à 14 h, jeudi.