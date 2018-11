Chambly construira une réplique de la Maison Boileau

«Ç'a toujours été le plan [de la reconstruire]», a affirmé le maire suppléant de la Ville, Jean Roy, lors d'un entretien avec La Presse en soirée, lundi.

La maison Boileau sera rebâtie selon les plans d'époque avec des matériaux modernes. M. Roy n'a pas avancé de dates pour le début des travaux. La nouvelle bâtisse accueillera des expositions permanentes, inspirées par l'histoire locale, dont celle des Patriotes, a annoncé la municipalité.

Chambly avait acquis le terrain et la maison en 2016, «suite à la pression populaire», a-t-il dit. Les anciens propriétaires n'avaient ni les moyens de la réhabiliter, ni la possibilité de l'assurer. «La société d'histoire a fait pression, et la Ville en a fait l'acquisition», a affirmé M. Roy.

Dès le départ, il avait été question de demander des évaluations pour ensuite décider si la résidence serait rénovée ou s'il faudrait la démolir, a-t-il ajouté.

À l'étude des rapports d'expertise commandés par la municipalité, le directeur général de la Ville de Chambly, Michel Larose, a recommandé la démolition de l'édifice existant et «de considérer la reconstruction d'un bâtiment neuf de la même dimension et apparence que la maison Boileau d'origine».

«Une situation dangereuse»

Les expertises, effectuées entre 2015 et 2018, ont été rendues publiques lundi par la Ville de Chambly. L'une d'elles conclut que «le mauvais entretien de cette maison, avant l'acquisition par la Ville, a causé des dommages irréversibles qui ne peuvent sauver la structure d'origine».

Chaque analyse depuis 2015 ramène les mêmes constats, soit que la réhabilitation et la restauration exigeraient de très importantes dépenses, compte tenu de son «piètre état de conservation». «Les coûts engendrés pour des rénovations auraient été de presque 2 millions, et on ne sait même pas ce qu'on aurait pu en sauver, a signifié Jean Roy. On ne peut pas engager l'argent des contribuables pour des frais si exorbitants.»

«La maison était laissée à l'abandon pendant de nombreuses années, c'était rendu dangereux, a également plaidé le maire par intérim. Il y a aussi une question de responsabilité, quand on a connaissance d'une situation dangereuse, de s'en occuper.»

Ni citée, ni classée

La résidence construite vers 1820 a appartenu à un certain René Boileau dont le fils, portant le même nom, fut l'un des patriotes lors des soulèvements de 1837-1838. Plusieurs assemblées politiques s'y sont tenues.

Très peu de maisons pouvant témoigner de cette époque sont encore debout à l'heure actuelle. C'est pour cela que de nombreux citoyens, acteurs politiques et personnalités publiques se sont indignés lors de la destruction de la bâtisse patrimoniale.

Lorsqu'elle l'a acquise en 2016, la Ville de Chambly n'a pas obtenu du gouvernement provincial qu'il prenne en charge la résidence et lui accorde le statut patrimonial, selon Jean Roy. «Le ministère du Patrimoine avait été interpellé, mais disait qu'il ne voyait pas l'intérêt», a-t-il affirmé.

Le processus de citation par la Ville n'a, quant à lui, jamais abouti, même si un plan d'action établi par le maire après l'acquisition prévoyait que la maison obtienne cette protection.

Des reproches de Québec

La ministre québécoise de la Culture, Nathalie Roy, reprochait à la municipalité de ne pas avoir consulté son gouvernement avant de procéder à la démolition de l'établissement. Elle a assuré dans une publication sur Facebook, tout juste après que la maison a été rasée, que la Ville n'avait fait aucune demande de soutien depuis l'élection de son parti, cet automne.

Également via Facebook, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec et député de Chambly, Jean-François Roberge, a quant à lui laissé savoir sa déception de ne pas avoir été informé des intentions de la municipalité ou d'avoir eu accès aux rapports d'expertise avant le début des travaux. «Je souhaite que la construction de la réplique de la maison Boileau annoncée par la Ville se fasse sans tarder pour que les citoyens aient la chance de se réapproprier ce lieu historique», a-t-il écrit.