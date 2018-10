Donald Trump «libère les instincts racistes», accuse Régis Labeaume

(Québec) Quelques jours après l'attaque la plus meurtrière contre des Juifs de l'histoire américaine, le maire de Québec a accusé le président Donald Trump de fomenter le racisme.

« Je pense que les discours du président des États-Unis libèrent des instincts racistes latents et violents. Ce n'est pas drôle », a accusé mercredi Régis Labeaume, au moment d'annoncer la tenue ce dimanche à Québec d'une cérémonie en hommage aux victimes de la fusillade de Pittsburgh.

« Il a un discours d'intolérance, soyons honnêtes », a renchéri M. Labeaume. « Je le pense fondamentalement : il a un discours d'intolérance qui est dangereux. »

M. Labeaume, qui a écrit une lettre de sympathies au maire de Pittsburgh, a annoncé la tenue de la cérémonie de dimanche aux côtés de leaders religieux de Québec. Il était notamment accompagné de David Weiser, président de la Congrégation Beth Israël Ohev Sholem et de Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ).

Weiser s'en prend à Radio X

La petite communauté juive de Québec compte environ 200 fidèles. Le maire Labeaume assure qu'il n'a « jamais senti d'antisémitisme à Québec », mais note que le phénomène est en recrudescence dans le monde.

« Il y a eu une augmentation de 57 % des actes antisémites en 2017 » aux États-Unis, déplore David Weiser, citant des chiffres de l'Anti-Defamation League.

Le leader de la communauté juive de Québec a profité de l'annonce de mercredi pour dénoncer des propos tenus le 19 octobre sur les ondes de Radio X. Un animateur de cette station, Jean-François Fillion, a alors déclaré que des migrants en provenance du Honduras avaient été payés par le milliardaire juif George Soros pour « provoquer le chaos ».

George Soros est une cible récurrente de l'alt-right et des antisémites américains. La théorie selon laquelle il paye les migrants du Honduras pour se rendre aux États-Unis a été discréditée par le Washington Post, le New York Times, et le site Snopes, spécialisé dans les canulars en ligne.

« Je pense qu'il y a même des propos qui ont été faits à cet égard à notre radio ici à Québec et c'est difficile à digérer, la propagande, des messages de même qui n'ont pas rapport », a déploré David Weiser.

La cérémonie de dimanche aura lieu à l'hôtel de ville de Québec. Les citoyens sont invités à rendre hommage aux 11 victimes de la tuerie à la synagogue Tree of Life.