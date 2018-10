Laurentides: les Hurons-Wendat dénoncent une «chasse dangereuse»

« La SQ était beaucoup plus présente cette année, parce qu'elle s'est aperçue que c'était une situation délicate. Ce sont plein de gens armés qui chassent la même bibitte. Ça peut être dangereux », dit M. Sioui en entrevue.

Les conflits entre chasseurs, surtout autour de l'orignal, très prisé, sont monnaie courante aux quatre coins du Québec. Mais le cas de la Réserve faunique des Laurentides est singulier parce qu'en plus des chasseurs non autochtones, tant les Hurons-Wendat que les Innus ont des prétentions sur le territoire.

Les autochtones disposent d'une fenêtre de trois semaines pour chasser l'orignal dans le parc des Laurentides. Elle commence à la fin de la période ordinaire de chasse, qui avait lieu cette année du 31 août au 30 septembre.

Or cette saison, déplore M. Sioui, des chasseurs non autochtones étaient encore dans le bois à la fin de la période prévue. Les chasseurs hurons et non autochtones ont dû cohabiter dans les zones de chasse pendant quelques jours, puis se sont ajouté des chasseurs innus venus du Lac-Saint-Jean.

« Il peut y avoir un groupe du Lac-Saint-Jean, un deuxième, pis un troisième ! Rajoute un groupe de Québécois et un groupe de Hurons-Wendat, explique M. Sioui. Quand on se ramasse avec trois groupes de chasseurs par zone, ça commence à être délicat. »