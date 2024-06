Les devoirs. Les satanés devoirs ! « Nous volons l’enfance à nos enfants et ils ne pourront jamais reprendre ce temps perdu », écrivait Nathalie Julien en 2002. Vingt ans plus tard, elle rage toujours contre toutes ces heures de devoirs scolaires qui bouffaient des « heures de qualité » qu’elle aurait pu avoir à l’époque avec ses deux filles. Et pourtant, Nathalie Julien est elle-même enseignante…

Enseignante à la maternelle, doit-on préciser. Mais quand même. Même si ses petits élèves n’ont pas encore goûté les joies (!) des leçons et des devoirs, ils sont déjà soumis à la pression du temps, constate Nathalie Julien. « Quand je dois me faire remplacer, je laisse une planification détaillée à la personne suppléante. Et tout en haut de la planification, j’écris : “Prenez votre temps, rien ne presse ici.” »

Parfois, il y a des suppléants qui croient que la réussite passe par le nombre d’activités qu’ils vont pouvoir faire dans la journée. Mais avec les jeunes enfants d’âge préscolaire, il faut apprendre la vie. Nathalie Julien

« On prend le temps de se parler, on prend le temps de s’écouter, on prend le temps d’accueillir les émotions, d’apprendre à les gérer, on prend le temps d’apprendre à attendre son tour… »

IMAGE ARCHIVES LA PRESSE Texte de Nathalie Julien, paru dans La Presse le jeudi 12 décembre 2002

Il y a 20 ans, c’est elle qui courait après le temps. « Mon conjoint et moi avions décidé que je travaillerais à temps partiel pendant que les filles étaient petites », se souvient-elle. L’adolescence s’est passée dans un tourbillon de compétitions sportives qui ne lui ont guère permis de récupérer des heures pour elle. « Même si les enfants sont grands, il faut quand même préparer le souper ! »

Mais le temps a passé. Ses propres filles ont quitté la maison depuis un moment déjà. Dans un an, Nathalie Julien prendra sa retraite de l’enseignement. Finis les horaires stricts rythmés par la cloche ! « Je ne suis pas tannée d’enseigner, j’aime encore ça. Mais je suis tannée d’avoir un horaire. » Une vie à la campagne l’attend, avec quelques jours de suppléance ici et là et du bénévolat.

« J’ai toujours su que le temps est important, dit-elle. Mais aujourd’hui, c’est encore plus vrai. Le temps qui passe ne revient plus. »