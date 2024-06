La machine à laver, l’automobile, le télécopieur, le téléphone cellulaire… et maintenant, l’intelligence artificielle. Toutes ces formidables avancées technologiques devraient, en principe, nous faire gagner plein de temps. Et alors ?

« En théorie, c’est vrai que la technologie pourrait nous libérer de certaines tâches pénibles », dit Mario Ionuț Maroșan, doctorant en philosophie politique à l’Université de Montréal, joint à Paris, où il poursuit ses études. « Mais qu’est-ce qu’on fait avec ce temps qui est libéré ? Il y a toujours de plus en plus de choses à faire. »

L’étudiant cite les travaux du philosophe allemand Hartmut Rosa, qui s’est penché sur le phénomène « d’accélération sociale », un concept à la base duquel on trouve le besoin de faire plus de choses en moins de temps. Plus l’accélération est forte, plus le temps devient une denrée rare, plus il engendre du stress.

Mais « contrairement à une hypothèse largement répandue, la technologie n’est pas elle-même la cause de l’accélération sociale », écrit Rosa dans ses travaux (notamment Accélération – Une critique sociale du temps, paru en 2013). À l’ère industrielle, comme à l’ère numérique, les révolutions technologiques ont toujours eu comme but de répondre au problème de manque de temps.

Rosa note que l’accélération « technique » (soit l’accroissement du rendement par unité de temps, par exemple, l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus en tant de minutes, du nombre d’octets téléchargés à la seconde, du nombre de vêtements lavés en une brassée de lavage) devrait, en principe, engendrer une augmentation du temps libre. Et si un individu dispose de davantage de temps libre, son rythme de vie ralentit, et le stress diminue.

Or, ce n’est pas le cas. Pourquoi ? Parce que le nombre de tâches à accomplir, lui, augmente au rythme de l’accélération technique, et même au-delà. Si votre tâche était de traiter 10 messages de courrier en deux heures dans les années 1990, vous pourrez traiter 50 messages en 2024 grâce au courriel. Mais vous devrez toujours y consacrer deux heures par jour, voire beaucoup plus.

Le gain de temps libre est donc… nul ? Si on n’y prend pas garde, c’est ce qui arrive, en effet.

Que propose Hartmut Rosa pour revoir notre rapport au temps ? Le philosophe ne prône pas tant un « ralentissement » ou une manière de « faire moins », mais plutôt un concept de « résonance » ou une manière de « faire mieux », explique Mario Ionuț Maroșan.

La résonance, selon Rosa, c’est de prendre conscience de ce qui nous entoure, de ressentir les bruits, de marcher en forêt et de prêter attention à la nature. « C’est un rapport au temps qui n’est pas aussi révolutionnaire que celui de ralentir », dit l’étudiant. Le « ralentissement », voire la « décroissance », dit M. Maroșan, « pourrait mener à une révolution politique à laquelle tout le monde n’est pas prêt… »