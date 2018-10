Grèves à Postes Canada: quatre villes touchées

Selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), qui représente 50 000 employés, les grèves de 24 heures ont été lancées à minuit une à Victoria, Edmonton et Windsor ; en Nouvelle-Écosse, la grève a été déclenchée à 1 h 01, à Halifax. Le syndicat affirme qu'il n'y aura pas de service de livraison ni de cueillette du courrier et des colis dans ces secteurs.

Le porte-parole de Postes Canada, Jon Hamilton, avait déclaré dimanche que dans l'éventualité de grèves tournantes, le courrier serait acheminé normalement dans toutes les autres villes du pays.

Cette forme de débrayage a été lancée après que les négociateurs n'ont pas réussi à conclure un nouvel accord pour renouveler la convention collective avant la date butoir de lundi, fixée par le syndicat.

M. Hamilton a assuré que la partie patronale était déterminée à conclure une entente. Il a ajouté que Postes Canada avait déposé une offre qui comprend des augmentations salariales, la sécurité d'emploi, une amélioration des avantages sociaux, et qui ne demande aucune concession.

De son côté, le président du STTP, Mike Palecek, a déclaré que les principaux problèmes n'avaient pas été réglés, notamment la sécurité d'emploi, la fin des heures supplémentaires obligatoires et une amélioration des mesures de santé et sécurité.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui représente les petites et moyennes entreprises, souhaite la fin rapide de ces grèves tournantes, et prévient qu'une grève prolongée pourrait gruger les bénéfices des PME avant la saison du magasinage des Fêtes. L'association exhorte également Postes Canada à resserrer ses dépenses pour réduire les coûts d'expédition.

La ministre fédérale du Travail, Patty Hajdu, a indiqué qu'elle surveillait la situation de près. Elle encourage les parties à poursuivre les discussions pour parvenir à un règlement négocié.