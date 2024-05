L’étincelle qui a inspiré le programme de réservistes

Après s’être fait damer le pion pour le poste de chef du Service de police de la Ville de Montréal, en 2016, le directeur adjoint Fady Dagher se cherche et pense à la retraite.

Il appelle un « ami », chef d’un petit service de police, se remémore-t-il aujourd’hui en entrevue téléphonique.

« Est-ce que tu accepterais que je postule comme agent ou comme superviseur pour redevenir patrouilleur ? », lui demande-t-il. « Je veux boucler la boucle. Je veux finir ma carrière sur la route, un an ou deux. »

Son interlocuteur a éclaté de rire, rejetant le scénario comme une boutade. Mais l’idée est restée dans l’esprit de Fady Dagher alors qu’il réfléchissait à des solutions à la pénurie criante de policiers que traverse actuellement le SPVM.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Fady Dagher en 2015

Profitant de négociations pour le renouvellement de la convention collective, c’est lui qui a proposé à la Fraternité des policiers et policières de Montréal de créer ce nouveau statut de policier réserviste. Le modèle existait déjà à la Gendarmerie royale du Canada.

« Je sais qu’il y en a plein qui veulent le faire. Je ne suis pas le seul à penser comme ça », assure le chef de police. Des personnes pour qui la police est « une vocation ».

« Ça fonctionne »

Fady Dagher brosse un portrait positif de la première année d’existence du programme : « On est rendu à 62-63. Cette année, on veut se rendre à 75-76 réservistes. »

« Ça fonctionne », assure le chef de police.

On a beaucoup de demandes pour revenir. Des gens qui veulent servir à nouveau ; ils n’ont pas terminé. Des gens qui prennent leur retraite à 50 ans, 52 ans, très jeunes. Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal

Ramener de « vieux policiers » dans une organisation qu’on veut profondément changer, est-ce une bonne stratégie ? La question est « intéressante », mais l’urgence est de soulager les policiers épuisés, dit-il. D’autant plus que les policiers qui désirent revenir comme réservistes font l’objet d’une sélection.

L’autre souci, c’est la jeunesse des centaines de recrues qui – avec un peu de chance – viendront pourvoir les postes.

« Ce qui me préoccupe beaucoup, c’est le rajeunissement des policiers et policières et le manque de mentorat, de coaching, dit Fady Dagher. Dans les cinq prochaines années, tout l’effectif de la patrouille va être renouvelé. On parle d’environ 2000 à 2500 recrues qui vont rentrer dans les cinq prochaines années. »