Retour des Expos: Québec dit non aux «subventions», mais n'exclut pas une participation publique

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a appuyé jeudi une motion initiée par Québec solidaire pour que « l'Assemblée nationale demande au gouvernement de ne pas verser de subvention pour la construction d'un stade ou l'achat d'une équipe professionnelle de baseball à Montréal ».

La motion, adoptée à l'unanimité au Salon bleu, n'exclut toutefois pas que le gouvernement investisse des fonds publics tant et aussi longtemps que le retour sur investissement soit égal ou supérieur aux sommes dépensées, a-t-on précisé au cabinet du ministre après la période des questions.

« Dans toutes nos interventions qu'on fait au ministère de l'Économie, on regarde l'implication sur le retour sur l'investissement, mais on regarde aussi maintenant les recettes fiscales et la création d'emploi », expliquait d'ailleurs mercredi M. Fitzgibbon à ce sujet.

QS craint une réplique du centre Vidéotron

L'arrivée du baseball dans le débat politique à Québec coïncide avec l'intérêt de la firme d'investissement privé Claridge et de l'homme d'affaires Stephen Bronfman pour construire un stade de baseball au bassin Peel, au centre-ville de Montréal. Or, ce terrain - évalué à 50 millions - est actuellement détenu par le gouvernement fédéral.

Québec solidaire (QS) s'est de son côté opposé jeudi à ce que des fonds publics soient investis pour la construction d'un stade de baseball afin de ne pas répéter l'aventure du centre Vidéotron à Québec qui « n'a pas été avantageux pour les contribuables ».

« Il y a un exemple ici à Québec qui s'appelle le centre Vidéotron. Il y a juste dans les films où on construit un stade et qu'on attend qu'une équipe arrive par miracle. [On] a mis la charrue en avant des boeufs », a déploré M. Marissal jeudi en citant en exemple l'amphithéâtre construit au coût de 400 millions avec des fonds publics.

« On fera le bilan du centre Vidéotron d'ici quelques années, mais chose certaine, on nous avait dit qu'une équipe de la ligue nationale reviendrait, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'est les Remparts qui jouent là », a-t-il ajouté.