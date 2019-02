Baseball: QS exige qu'aucun fonds public ne soit investi pour un stade

Alors que le gouvernement Legault s'est dit ouvert mercredi à injecter des fonds publics pour ramener les Expos dans la métropole, Vincent Marissal, député de la circonscription de Rosemont, a martelé que la ligue majeure de baseball « est une entreprise privée qui doit fonctionner selon les principes de l'entreprise privée ».

« Il y a un exemple ici à Québec qui s'appelle le centre Vidéotron. Il y a juste dans les films où on construit un stade et qu'on attend qu'une équipe arrive par miracle. [On] a mis la charrue en avant des boeufs », a déploré M. Marissal jeudi en citant en exemple l'amphithéâtre construit au coût de 400 millions avec des fonds publics.

« On fera le bilan du centre Vidéotron d'ici quelques années, mais chose certaine, on nous avait dit qu'une équipe de la ligue nationale reviendrait, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'est les Remparts qui jouent là », a-t-il ajouté.

Mercredi, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, s'est dite « très ouvert [e] » à discuter de projets qui ramèneraient le baseball majeur à Montréal.

« Un stade de baseball peut être intéressant pour le développement économique et social du secteur », a-t-elle dit au sujet de l'intérêt du groupe de Stephen Bronfman pour la construction d'un stade à Pointe-Saint-Charles.