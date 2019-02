Jeux de la Francophonie à Sherbrooke: une facture de 84 millions

Le gouvernement Legault et Ottawa vont s'entendre sur le financement des Jeux de la Francophonie à Sherbrooke. Selon Québec, il en coûtera 74 millions pour que les Jeux se tiennent à Sherbrooke, une facture qui ne tient pas compte de 10 millions de frais pour que la Sûreté du Québec assure la sécurité de l'événement.

À Ottawa, on fait savoir que le fédéral est prêt à payer la moitié de la facture - à Québec, on craignait qu'Ottawa limite son financement. La sous-ministre fédérale Kirsty Duncan a confirmé cette décision. Si la candidature de Sherbrooke est retenue, « nous égalerons dollar pour dollar la contribution provinciale et municipale, comme nous l'avons toujours fait », a-t-elle dit. Reste à voir si les deux gouvernements s'entendront sur l'évaluation des coûts faite par Québec jusqu'ici.

Aujourd'hui, la ministre fédérale Mélanie Joly, responsable de la Francophonie, rencontre à Québec Isabelle Charest, titulaire des Sports dans le gouvernement Legault. La candidature de Moncton-Dieppe, au Nouveau-Brunswick, avait été retirée en décembre par le gouvernement conservateur de Blaine Higgs. Les Jeux, estimés à 19 millions dans un premier temps, risquaient de coûter 130 millions, selon Fredericton.

Les ministres du gouvernement Legault doivent aussi discuter aujourd'hui du dossier, qui nécessite une décision rapide. Une note a été préparée pour eux, on n'est pas rendu à un mémoire en bonne et due forme. Demain, à Paris, le comité organisateur des Jeux se réunit pour discuter des solutions de rechange à Moncton, mais aucune décision ne tombera cette semaine.

La contribution d'Ottawa essentielle

Après le désistement de Moncton pour les Jeux de la Francophonie prévus en 2021, Sherbrooke et Winnipeg ont montré leur intérêt pour l'accueil les Jeux qui, selon la règle de l'alternance, doivent se tenir dans un pays « du Nord ». Nadine Girault, la ministre des Relations internationales, a rencontré lundi le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

À partir des attentes de la Ville en termes d'équipement, les ministères québécois ont été amenés à établir les coûts prévisibles pour la tenue de l'événement. Or la facture atteindrait 74 millions, sans compter les 10 millions nécessaires pour assurer la sécurité, une facture de la Sûreté du Québec. La Ville de Sherbrooke a débloqué seulement 5,5 millions pour la tenue de cet événement.

Des sources à Québec préviennent que le gouvernement Legault ne pourrait pas donner le feu vert si Ottawa ne contribue pas suffisamment.

Car les règles fédérales sont ambiguës, fait-on valoir. D'une part, on y assure que le fédéral paierait 50 % de la facture, mais les mêmes normes prévoient aussi qu'Ottawa ne peut verser plus de 35 % des fonds publics injectés dans un événement sportif.

Cette directive aurait fait en sorte que la part d'Ottawa soit de 26 millions, 10 millions de moins que la part du Québec, avant même qu'on tienne compte des frais de sécurité.