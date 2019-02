Lanceur d'alerte congédié: le ministre Lamontagne dit avoir fait une erreur

« Dans le feu de l'action, je me suis mal exprimé. Dans les faits, un ministre n'embauche pas et ne congédie pas des fonctionnaires. Et je ne suis intervenu d'aucune façon. Je reconnais pleinement que mes propos, liés à la nature sensible du congédiement, ont crée un remous important », a déclaré le ministre Lamontagne lors d'un point de presse à Montréal « .

Le ministre demande à la Protectrice du citoyen de se pencher sur les quatre aspects suivants :

- S'assurer que s'il y a eu dénonciation dans ce dossier, elle a été traitée adéquatement, notamment dans le respect du cadre juridique applicable, incluant la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics.

S'assurer que le congédiement ne constitue pas des représailles à la suite de la dénonciation.

- S'assurer que les droits de M. Robert ont été respectés et que l'équité procédurale a aussi été respectée tout au long de la séquence d'événements et du processus qui a mené à son congédiement.

- Confirmer que le ministre n'a eu aucune implication dans le congédiement de M. Robert.

Plus de détails à venir.