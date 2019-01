Signes religieux: la CAQ garde le mystère sur une «clause grand-père»

«Je n'ai pas pris ma décision encore», a dit le premier ministre, jeudi, à la fin de son caucus d'avant-session parlementaire qui s'est tenu en Outaouais.

«Il n'y a jamais rien de simple dans la vie. On pèse le pour et le contre et on va vous revenir dans quelques semaines avec un projet de loi», a-t-il ensuite affirmé.

Plus tôt en journée, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, a déclaré qu'il souhaitait refléter le «consensus québécois» avec ce projet de loi, qui sera débattu au cours de la prochaine session parlementaire.

«Le consensus québécois, c'est que les personnes en position d'autorité ne devraient pas pouvoir porter de signes religieux, [puis de] mettre en vigueur le projet de loi 62 des libéraux, c'est-à-dire que les services devraient être donnés et reçus à visage découvert», a précisé le premier ministre Legault.