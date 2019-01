Julie Boulet renonce à la mairie de Trois-Rivières

L'ancienne députée et ministre Julie Boulet ne sera pas candidate à la mairie de Trois-Rivières.

Mme Boulet avait fait part d'une possibilité qu'elle fasse le saut en politique municipale, mais après quelques semaines de réflexion, elle a signifié lundi qu'elle ne serait pas candidate, d'abord sur les ondes de la station radiophonique 106,9 Mauricie, puis, au journal Le Nouvelliste.

Julie Boulet, qui est âgée de 59 ans, a été députée pour le Parti libéral (PLQ) de la circonscription de Laviolette de 2001 jusqu'aux dernières élections, le 1er octobre 2018. Elle ne s'est pas représentée.

Elle est récemment devenue conseillère au développement du Service de développement économique et forestier de La Tuque. Avant de se lancer en politique, Mme Boulet a été pharmacienne-propriétaire pendant de nombreuses années.

Pendant sa carrière politique, Julie Boulet a occupé différentes fonctions ministérielles, notamment aux Transports, à l'Emploi et à la Solidarité sociale et au Tourisme.

À ce jour, deux personnes ont confirmé leur intention de se lancer dans la course à la mairie de Trois-Rivières, soit Jean-François Aubin et Éric Lord. Yves Lévesque a quitté la mairie le mois dernier après plus de 17 ans en poste.