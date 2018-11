Report demandé des prochaines élections municipales

La nouvelle ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, dit étudier la demande des villes de reporter de six mois les prochaines élections municipales.

Le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, représentant des grandes villes, s'est réuni aujourd'hui à Québec. La quarantaine d'élus en a profité pour demander à la ministre de «déposer rapidement un projet de loi pour reporter les élections municipales au premier dimanche du mois de mai 2022». Rappelons que la Fédération québécoise des municipalités, qui représente les plus petites localités, a annoncé en septembre qu'elle appuyait la démarche de changement de date.

Le cabinet de la ministre a indiqué vendredi à La Presse qu'une analyse était en cours. Un scrutin printanier est jugé plus avantageux puisque les nouveaux élus auraient plus de temps pour se familiariser avec les rouages municipaux avant de préparer leur premier budget. Actuellement élus en novembre, les maires et conseillers ont à peine quelques semaines présentement pour concocter leur premier budget.