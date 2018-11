François Legault promet un «redressement national en éducation»

L'éducation a occupé une grande partie du discours d'ouverture prononcé à l'Assemblée nationale par le premier ministre, dans lequel il a détaillé ses intentions pour le mandat à venir. Il s'agira de «l'ambition première» du gouvernement caquiste, a promis M. Legault.

«Au cours des dernières années, le système d'éducation a manqué d'amour, a-t-il déclaré. Des écoles ont été laissées à l'abandon. Des enfants avec des difficultés d'apprentissage ont été laissés à eux-mêmes. Et le Québec a pris un sérieux retard en matière de réussite scolaire.»

«L'heure du redressement national en éducation a sonné», a-t-il ajouté.

Évoquant le souvenir de la Révolution tranquille, il a rappelé que le Québec a «donné une forte impulsion à son développement» par des investissements massifs en éducation, lesquels ont mené à la création des polyvalentes, des cégeps et du réseau d'universités publiques.

«Il est temps de s'y remettre, de donner une nouvelle impulsion, dit François Legault. L'éducation est le plus important facteur de bien-être, d'épanouissement et de richesse des individus, mais aussi des collectivités. Quand on parle de l'avenir de la nation québécoise, on parle nécessairement d'éducation.»

Le premier ministre s'était engagé à augmenter chaque année le budget du ministère de l'Éducation pour toute la durée du mandat. Cet engagement sera tenu, a-t-il déclaré. Québec mettra aussi sur pied un programme de dépistage afin de repérer plus tôt les élèves en difficulté d'apprentissage, tel que promis en élection.

M. Legault a également réitéré son engagement d'implanter la maternelle à 4 ans à l'ensemble du Québec. Et ce, même si plusieurs dans le milieu se sont montrés sceptiques devant la promesse de créer 5000 classes en un mandat.

«Ce que je trouve le plus décevant c'est d'entendre le discours fataliste: "On ne sera pas capable d'offrir des services à tous les enfants de 4 ans d'ici cinq ans." Je trouve que ce discours manque de volonté politique et d'ambition. Ça manque d'audace et de fierté.»

Économie

Du reste, le discours inaugural contenait peu de surprises. Tout au plus le premier ministre a-t-il décliné les nombreux engagements qu'il a pris en élection.

L'économie sera la «deuxième priorité» du gouvernement caquiste. François Legault veut augmenter le niveau de richesse des Québécois en réduisant le fardeau fiscal et en stimulant les investissements.

Le gouvernement de la CAQ compte notamment réformer le régime de taxation scolaire afin que le taux le plus bas s'applique à l'ensemble du Québec.

Il prépare aussi une importante réforme d'Investissement Québec, afin que cet organisme soit «plus agile, plus volontaire, plus ambitieux, plus entreprenant».

Le premier ministre a réitéré sa volonté de nouer des alliances énergétiques avec les autres provinces et avec les États américains. Empruntant une expression à Stephen Harper, il a dit vouloir faire du Québec une «superpuissance énergétique».

«Plus la pression va augmenter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde et plus l'énergie propre du Québec va devenir un facteur-clé dans les décisions d'investissements», a-t-il déclaré.

Environnement

Critiqué pendant les élections pour la faiblesse de sa plateforme en environnement, François Legault a promis de lutter contre les changements climatiques.

«La survie de notre planète est en jeu. Je ne peux ignorer ce défi de l'urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils en face», a-t-il déclaré.

Cela dit, le précédent gouvernement libéral n'avait «aucun plan sérieux» pour atteindre les objectifs climatiques du Québec.

Pour remédier au problème, le gouvernement de la CAQ misera sur des actions concrètes. Le prolongement de la ligne bleue du métro cessera de trainer sur la planche à dessin, a-t-il promis. Et l'électrification des transports continuera de s'accélérer.

Cela dit, le premier ministre a dit vouloir «éviter les discours idéologiques voulant que tous les projets de construction soient néfastes».

Pour illustrer son propos, il a cité en exemple le projet du «troisième lien» entre Québec et Lévis, qu'il a dépeint comme un exemple de «développement durable». Ce projet, promis à maintes reprises par la CAQ, permettrait de relier le futur tramway de la capitale à la Rive-Sud en plus de permettre l'enfouissement de pylônes électriques sur l'île d'Orléans.

«On peut faire du troisième lien un épouvantail et un repoussoir, ou en faire un projet de développement durable, permettant de construire un véritable projet de transport structurant pour les deux rives et d'embellir le paysage, comme c'est l'intention de ce gouvernement», a dit M. Legault.