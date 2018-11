Commission des droits de la personne: Québec veut destituer Tamara Thermitus

Cet ombudsman conclut que la conduite de Mme Thermitus constitue un cas grave de mauvaise gestion, et qu'elle a abusé de son autorité et manqué aux normes d'éthique et de déontologie, selon les informations obtenues par La Presse. Il laisse le soin à la ministre de la Justice, Sonia LeBel, de statuer sur le sort de la présidente, recommandant de prendre des mesures appropriées à son égard, compte tenu de la nature des fautes qui lui sont reprochées.

Le Protecteur du citoyen avait déclenché son enquête l'an dernier à la suite de plaintes, en vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. La Presse avait révélé l'affaire en août 2017. Tamara Thermitus avait tenté de faire annuler cette enquête devant les tribunaux pour ensuite se désister de sa procédure judiciaire. Elle est en arrêt de travail depuis un peu plus d'un an.

UN AUTRE RAPPORT ACCABLANT

Elle avait fait l'objet d'un autre rapport accablant en mai dernier, celui d'une vérificatrice externe nommée par la ministre de la Justice d'alors, Stéphanie Vallée. Cette vérificatrice, l'ex-sous-ministre Lise Verreault, avait jugé que Mme Thermitus devait quitter la tête de la CDPDJ, car son style de gestion était inapproprié et elle n'était pas apte à « redresser la situation » au sein de cet organisme aux prises avec divers problèmes internes.

Tamara Thermitus avait refusé de quitter son poste malgré les appels en ce sens du gouvernement et de l'opposition.

« Je vous demande à ce que mes droits soient respectés et qu'aucun processus de destitution ne soit entamé tant et aussi longtemps que l'enquête du Protecteur du citoyen est en cours. »

- Tamara Thermitus, dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale en mai

Comme le rapport du Protecteur du citoyen est maintenant entre ses mains et que ses conclusions sont sans équivoque, le gouvernement Legault veut procéder à la destitution de Mme Thermitus au Salon bleu, lors de la courte session parlementaire qui débutera le 27 novembre.

Il faut savoir que le gouvernement ne peut pas congédier Mme Thermitus, car le poste de président de la CDPDJ est l'une des rares nominations faites par les parlementaires à l'Assemblée nationale, comme celui de Vérificateur général, par exemple. Pour que le titulaire d'une telle fonction soit mis à la porte, il faut que les députés le destituent, ce qui serait un geste sans précédent.

UNE ISSUE ATTENDUE

Le gouvernement déposera le rapport d'enquête au Salon bleu et proposera une motion de destitution aux partis d'opposition, avec qui il discutera au préalable. Cette motion devra être appuyée par les deux tiers de la Chambre, comme c'est le cas au moment d'une nomination à la tête de la CDPDJ. A priori, cela ne devrait pas poser de problème. Les libéraux avaient jonglé avec l'idée de destituer Mme Thermitus lors de la précédente session parlementaire, mais ils avaient jugé préférable d'attendre le rapport final du Protecteur du citoyen avant d'aller de l'avant. Le Parti québécois réclamait qu'on mette à la porte Mme Thermitus dès le printemps dernier. Une destitution paraît ainsi inévitable, à moins que la présidente ne lâche prise d'ici là. Dans sa lettre à l'Assemblée nationale, elle demandait à être entendue par les parlementaires « au moment opportun ».

La CDPDJ traverse une période de turbulence depuis bien longtemps. En l'absence de Mme Thermitus, qui reçoit toujours son salaire de 162 000 $ par année, le vice-président Philippe-André Tessier assure l'intérim à la présidence. Un autre poste de vice-président est vacant en raison du départ dans la controverse de Camil Picard, à la suite d'une autre enquête de La Presse. Au total, cinq postes sur 13 sont à pourvoir à la tête de la CDPDJ, des nominations qui doivent être faites par l'Assemblée nationale.