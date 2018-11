Le Québec rend hommage à Bernard Landry

Dignitaires et citoyens ont défilé devant le cercueil recouvert du fleurdelysé, avant de présenter leurs condoléances aux proches du disparu, sa veuve, Chantal Renaud, et ses trois enfants, Julie, Philippe et Pascale, nés d'une union précédente avec la juge Lorraine Laporte, décédée en 1999.

En tant qu'ancien premier ministre, M. Landry aura droit mardi à des funérailles d'État, à la basilique Notre-Dame de Montréal, à 14 h.

Les funérailles auront été précédées d'une chapelle ardente samedi à Québec, et d'une autre lundi, à la basilique Notre-Dame de Montréal, également de 10 h à 18 h.

Ancien compagnon d'armes de Bernard Landry, le premier ministre François Legault était présent, en compagnie de son épouse, Isabelle Brais.

En point de presse en marge de l'événement, M. Legault a souligné l'importance qu'avait eue l'ancien premier ministre souverainiste sur son propre parcours politique.

Le chef par intérim du Parti québécois (PQ), que M. Landry a dirigé de 2001 à 2005, Pascal Bérubé, est venu lui aussi témoigner de l'importance de la contribution apportée par le disparu à l'essor du Québec.

Plusieurs députés péquistes et anciens députés et ministres ayant côtoyé M. Landry se sont déplacés, eux aussi, pour faire leurs adieux.

Militant souverainiste jusqu'à son dernier souffle, Bernard Landry a été premier ministre du Québec de 2001 à 2003, après avoir été un super-ministre du gouvernement de Lucien Bouchard. Il a aussi occupé des ministères importants sous la gouvernance de René Lévesque et Jacques Parizeau.

Les drapeaux du Québec ont été mis en berne mardi et le resteront jusqu'à la tenue des funérailles.