Rona: le PQ et QS veulent revoir le mandat de la Caisse

Des voix s'élèvent pour que le gouvernement Legault revoie le mandat de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à la suite de l'annonce par Lowe's de la fermeture de neuf magasins Rona dans la province.

À l'avenir, la Caisse de dépôt devra en faire davantage pour éviter que des fleurons québécois soient vendus à des intérêts étrangers, ont clamé en choeur le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS), lundi.

La porte-parole de QS en matière d'économie, Ruba Ghazal, a réclamé qu'une commission parlementaire se penche sur la question. Elle a rappelé que la Coalition avenir Québec (CAQ) s'était fermement opposée à la vente de Rona en 2016.

«Il y a une occasion à ne pas rater pour préciser le rôle d'Investissement Québec et de la Caisse de dépôt», a déclaré la députée par voie de communiqué.

«Le premier ministre Legault peut prouver qu'il est réellement différent du Parti libéral et expliquer son plan pour protéger les travailleurs et fournisseurs locaux», a-t-elle renchéri.

Au PQ, on martèle que la Caisse devra jouer davantage son rôle de levier économique. «La Caisse de dépôt à l'époque aurait pu bloquer la transaction», a affirmé en entrevue le leader parlementaire du PQ, Martin Ouellet.

Le 15 janvier 2005, la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec a été amendée pour expliciter la mission de l'institution. Il est ainsi spécifié que «la Caisse a pour mission de recevoir des sommes en dépôt conformément à la loi et de les gérer en recherchant le rendement optimal du capital de ses déposants dans le respect de leur politique de placement tout en contribuant au développement économique du Québec».

En juin 2015, la loi 38 a également amendé la loi constitutive de la Caisse pour préciser que celle-ci «agit en toute indépendance conformément aux dispositions de la présente loi».

N'empêche, «lorsqu'il y a une offre d'acquisition d'une entreprise québécoise, on pourrait se poser la question [...] sur l'impact que ça a dans toute l'économie, dans l'économie de certaines régions du Québec, et si ce n'est pas bon pour l'économie du Québec, on peut, avec notre minorité de blocage, bloquer la transaction», insiste le député péquiste.

Le gouvernement Legault devra réagir de façon «très musclée» à la nouvelle des fermetures, croit-il.

«Je m'attendrais à ce qu'un gouvernement qui se dit nationaliste pose des gestes forts.»

Legault dénonce, Dubé défend

Lundi, les députés péquiste et solidaire ont relevé une contradiction entre la position de François Legault et celle de son président du Conseil du trésor, Christian Dubé, vice-président de la Caisse de dépôt à l'époque de la vente de Rona.

M. Dubé défendait encore tout récemment cette transaction, justifiée, selon lui, car la Caisse a réussi à «garder l'équilibre entre le développement économique du Québec et le rendement pour ses déposants».

«Qui dit vrai au gouvernement et qui se lèvera pour défendre nos entreprises, leurs fournisseurs et nos emplois ici au Québec?» s'est interrogé le député de QS dans Rosemont, Vincent Marissal.

Le PQ espère quant à lui voir M. Dubé évoluer «dans sa volonté à protéger les fleurons du Québec».

«Ils se sont dits le gouvernement le plus nationaliste que le Québec ait connu, a ajouté M. Ouellet. Je m'attendrais peut-être à une prise de conscience et assurément une nouvelle orientation pour s'assurer de les garder ici au Québec.»

Le gouvernement devrait réagir sous peu, tandis que l'opposition officielle libérale a indiqué aux journalistes lundi qu'elle s'abstiendra de commentaires.