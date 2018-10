Climat: François Legault n'ira pas à la COP24

De source sûre, La Presse canadienne a appris lundi que M. Legault va résister aux pressions ambiantes, provenant tant des milieux écologistes que des partis d'opposition, et rester au Québec en décembre.

Il juge que les débats et conférences à l'ordre du jour à cette occasion auront surtout un caractère très technique, donc peu susceptibles d'entraîner des décisions politiques.

M. Legault s'attend par ailleurs à ce que peu de chefs d'État se rendent en Pologne pour y discuter des changements climatiques.

Par contre, la ministre de l'Environnement, MarieChantal Chassé, assistera à la rencontre internationale parrainée par les Nations unies.

La COP24 aura lieu du 3 au 14 décembre, à Katowice, en Pologne.

La conférence internationale chevauche en partie, par ailleurs, la prochaine session parlementaire de l'Assemblée nationale, qui s'étirera pendant deux semaines, du 27 novembre au 6 décembre.

En choeur, les trois partis d'opposition (le Parti libéral du Québec, le Parti québécois et Québec solidaire) ont exhorté le premier ministre à se rendre en Pologne pour y représenter le Québec dignement et prendre des engagements fermes en vue de lutter contre les gaz à effet de serre. Greenpeace a aussi joint sa voix aux partis d'opposition.

Le chef intérimaire du Parti libéral (PLQ), Pierre Arcand, a même demandé au premier ministre Legault de prendre la tête d'une délégation québécoise, qui serait composée autant d'élus de tous les partis que de représentants de la société civile et d'entreprises, pour envoyer un signal fort quant à son engagement à lutter contre les changements climatiques.

Québec solidaire a dénoncé cette décision du premier ministre, lundi.

« Monsieur Legault a manqué une bonne occasion d'envoyer un message encourageant sur sa soi-disant récente préoccupation pour les changements climatiques », a affirmé dans une déclaration écrite la députée Ruba Ghazal, la porte-parole du parti en matière de transition économique et écologique.

« Les Québécoises et les Québécois sont inquiets et avec raison ! Il y a urgence d'agir et nous sommes impatients de voir le gouvernement prendre ses responsabilités sur cette question. »

Du côté du gouvernement fédéral, on avait appris vendredi que la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, sera présente à Katowice. Pour ce qui est du premier ministre Justin Trudeau, rien n'est confirmé : on s'est borné à dire que le Canada sera bien représenté.