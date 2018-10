Immigration et laïcité: Anglade et David affronteront la CAQ

(Québec) Dominique Anglade et Hélène David ont été nommées lundi par le Parti libéral du Québec (PLQ) pour affronter le gouvernement Legault ces prochains mois concernant les enjeux d'immigration et de laïcité.

Alors que l'Assemblée nationale siégera pour deux semaines à compter du 27 novembre prochain, le PLQ a procédé lundi à la formation de son cabinet fantôme.

Le chef de l'opposition officielle par intérim, Pierre Arcand, sera responsable des dossiers concernant Montréal. Seize des vingt-six ministres de la Coalition avenir Québec (CAQ) proviennent des couronnes nord et sud de Montréal. La métropole n'a qu'un représentant au conseil des ministres.

Concernant l'épineux dossier de la baisse des seuils d'immigration, le caquiste Simon Jolin-Barrette affrontera Dominique Anglade, ex-vice-première ministre libérale, qui défendra aussi le portefeuille de l'Économie. Hélène David talonnera pour sa part le jeune leader parlementaire du gouvernement concernant les enjeux liés à la laïcité, tout en pilotant les questions sur les services sociaux et la condition féminine.

L'ancien ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, ne sera pas le vis-à-vis de sa successeure caquiste, Danielle McCann. Celle-ci devra répondre aux questions d'André Fortin, alors que M. Barrette sera critique de l'opposition officielle en matière de Transports et pour le Conseil du trésor.

Les anciennes ministres de l'Environnement et de la Culture, Isabelle Melançon et Marie Montpetit, échangent de sièges, maintenant rendues dans l'opposition. L'ancien ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx - seul rescapé libéral dans la région de Québec - questionnera pour sa part le gouvernement Legault sur la réforme du mode de scrutin. Un projet de loi sur ce sujet doit être déposé d'ici à l'automne 2019.

Carlos Leitao, qui a été longuement ovationné la semaine dernière lors de l'assermentation des députés libéraux, au Salon rouge, sera pour sa part critique libéral en matière de Finances. En éducation, le ministre caquiste Jean-François Roberge affrontera ces prochains mois la nouvelle députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy. Jennifer Maccarone, ex-commissaire scolaire, sera quant à elle responsable des dossiers sur la Famille.

Saul Polo, qui était peu visible dans le gouvernement Couillard, sera responsable de défendre les dossiers sur l'Énergie et les Ressources naturelles. David Birnbaum posera quant à lui des questions sur les Affaires autochtones, succédant ainsi à Geoffrey Kelley. Le fils de ce dernier, le nouveau député libéral de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, parlera au nom des Québécois de langue anglaise.

Alors que François Legault confiait la semaine dernière à sa ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault le mandat de revoir le programme d'aide aux sinistrés, c'est Christine Saint-Pierre qui sera critique de l'opposition officielle pour ces dossiers. La nouvelle députée libérale Paule Robitaille hérite pour sa part des Relations internationales dans le cabinet fantôme de Pierre Arcand, alors que Kathleen Weil travaillera sur les questions de Relations canadiennes.

Francine Chabonneau devient pour sa part le vis-à-vis de son ancienne collègue, la désormais caquiste Marguerite Blais, pour les dossiers concernant les Aînés, alors que la nouvelle recrue libérale et ex-hockeyeur Enrico Ciccone hérite naturellement des Sports.

Issu des jeunes chambres de commerce, Monsef Derraji sera critique libéral pour les PME et l'Innovation, alors que Marie-Claude Nichols hérite des Affaires municipales et que Maryse Gaudreault posera des questions sur le Tourisme.

Jean Rousselle et Monique Sauvé seront respectivement critiques de l'opposition officielle en matière de Travail et d'Emploi et Solidarité sociale, alors que Lise Thériault atterrira pour sa part dans le siège de critique libérale en Habitation.

Finalement, Marc Tanguay assumera pour sa part le portefeuille de la Justice et Frantz Benjamin les enjeux jeunesse.

Le Parti libéral tiendra mercredi et jeudi un caucus d'avant-session au Lac-Beauport, près de Québec.