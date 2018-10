Gatineau: Québec verse 2 M$ à la Croix-Rouge

De passage à Gatineau pour faire le point sur l'aide apportée aux sinistrés, le premier ministre François Legault a indiqué vendredi après-midi que les 2 millions de dollars additionnels permettront à la Croix-Rouge de « bien s'occuper, entre autres, des gens qui sont encore [...] à l'hôtel et donc qui ont besoin d'aide ».

« Ces 2 millions de dollars sont essentiels parce qu'on avait de l'argent pour quelques semaines encore, a affirmé le maire Maxime Pedneaud-Jobin. Avec cette somme, on a de l'argent pour plusieurs mois, puis ça veut dire qu'on a du temps devant nous pour replacer les gens qui ont besoin d'aide et de logements permanents. »

Des 927 familles touchées, environ 80 n'ont toujours pas de toit, selon la Croix-Rouge.

L'organisme avait déjà amassé 1,6 million de dollars pour venir en aide aux sinistrés, et le gouvernement précédent lui avait versé 1 million. La nouvelle enveloppe annoncée par François Legault porte le montant total de cette aide financière à 4,6 millions.

La Ville et la Croix-Rouge estimaient avoir besoin de 4,5 à 5 millions de dollars pour combler les besoins de base des sinistrés.

Le quartier Mont-Bleu porte encore les traces de la tornade, qui a dévasté de nombreux immeubles à logements le 21 septembre. Des ouvriers s'affairaient à réparer certains de ces édifices lors du passage de François Legault, alors que d'autres immeubles éventrés semblaient irrécupérables.

Une aide plus rapide

M. Legault a par ailleurs réitéré les propos qu'il avait tenus en point de presse en matinée au sujet d'un nouveau programme d'aide pour les sinistrés. Il a donné le mandat à la nouvelle ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de mettre en place ce nouveau programme, qui s'appliquera non seulement aux sinistrés de Gatineau, mais également en cas de catastrophes futures partout au Québec pour éviter de chaque fois « réinventer la roue ».

« Je peux à peine imaginer le stress des gens qui ne savent toujours pas s'ils ont tout perdu ou s'ils ont perdu la moitié de ce qu'ils avaient, a-t-il dit. Il faut qu'on soit capable de répondre à ces questions-là rapidement. »

Lors de son tout premier point de presse depuis la formation de son cabinet, en matinée à Québec, M. Legault avait expliqué avoir rencontré les fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique pour discuter de l'aide accordée aux victimes de la tornade et avait indiqué qu'il n'était « pas satisfait de la façon dont on a travaillé jusqu'à présent ».

Selon M. Legault, les gens qui ont tout perdu dans la tornade veulent savoir à quel moment ils se feront rembourser une partie des pertes subies. Ses discussions avec le ministère ne lui ont pas permis d'obtenir de réponse.

« Je trouve inacceptable qu'un mois après la tragédie on ne soit pas capable de dire aux gens : voici le pourcentage de vos pertes qui seront remboursées », a-t-il répété.

Le nouveau programme d'aide, que le premier ministre souhaite voir mis en place dans les prochaines semaines, sera moins bureaucratique, précise-t-il, et sera « moins tatillon sur les pièces justificatives demandées » aux sinistrés souhaitant recevoir de l'aide.

« Quand on perd tout, on n'a pas nécessairement les pièces justificatives », a-t-il souligné.

Environ 90 % des familles sinistrées de Gatineau n'avaient pas d'assurances en raison de leurs faibles revenus. Le programme leur permettra de savoir rapidement le pourcentage de leurs pertes qui leur sera remboursé.

« Ça ne veut pas dire que le chèque sera donné le lendemain, mais au moins ils se feront rassurer », a indiqué le premier ministre.

François Legault n'a toutefois pas avancé de chiffres.

« On examinera ce qui s'est fait dans le passé, ce qui est raisonnable de donner, a-t-il expliqué. Évidemment, ça peut être pondéré en fonction du montant, il peut y avoir plusieurs échelons [...]. On regardera ça, on essaiera d'être généreux, puis on essaiera de penser aux gens qui se retrouvent dans ces situations-là. »

Le gouvernement devra probablement déposer un projet de loi pour créer ce nouveau programme d'aide, a précisé M. Legault, tout en ajoutant vouloir « tout faire pour que ça soit réglé avant Noël ».