Éducation, santé, économie comme priorités de Legault

M. Legault est officiellement devenu le 32e premier ministre de l'histoire du Québec lors d'une cérémonie solennelle à l'Assemblée nationale. Il a dévoilé les 13 hommes et 13 femmes qui formeront son cabinet.

Ce cabinet paritaire travaillera à réaliser trois grandes priorités, a promis M. Legault: l'éducation, la santé et l'économie.

Père de deux enfants, le chef de la Coalition avenir Québec a promis d'accorder une importance toute particulière à l'éducation. Pendant la campagne électorale, il a multiplié les engagements en cette matière, de la prématernelle à 4 ans, à la rénovation des écoles en passant par de nouvelles ressources pour dépister les enfants en difficulté d'apprentissage.

« Si on doit léguer une chose, une seule chose aux Québécois, c'est de donner à chacun de nos enfants la possibilité d'aller au bout de leur potentiel », a déclaré M. Legault.

Au cours des derniers mois, le premier ministre a maintes fois été critiqué sur ses positions en matière d'environnement. La plateforme électorale de la CAQ recelait peu d'engagements sur cet enjeu.

Mais dans son discours, M. Legault a exprimé sa « sincère préoccupation pour les défis environnementaux ».

« On a bien reçu le message de la population pendant la campagne, a-t-il déclaré. On doit faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. On va y travailler de façon pragmatique en obtenant des résultats. »

