Des disciples de longue date de François Legault au gouvernement

Mme Proulx était membre du Conseil permanent de la jeunesse et une proche de Force Jeunesse, un mouvement où Legault est allé repêcher plusieurs collaborateurs, dont Martin Koskinen, son chef de cabinet. Mme Proulx était aussi proche de Legault à l'époque où il avait mis en place un mouvement de réflexion avant la formation officielle de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Elle sera ministre déléguée au développement régional, et relèvera du ministre responsable du développement économique, Pierre Fitzgibbon.

Un autre sympathisant de longue date de Legault, Pierre-Yves Boivin, sera chef de cabinet du nouveau ministre de l'Énergie, Jonatan Julien. M. Boivin était à la Fédération des chambres de commerce du Québec, mais lui aussi faisait partie de Force Jeunesse et des proches de Legault dans les mois qui ont précédé la formation de la CAQ.

Par ailleurs, André Lamontagne sera le ministre de l'Agriculture, il représente la CAQ dans Johnson depuis 2014.

MarieChantal Chassé, qui avait battu le ministre Pierre Moreau dans Châteauguay aura le portefeuille de l'Environnement.