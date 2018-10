L'hommage national à Lise Payette aura lieu samedi

La cérémonie, qui sera tenue en présence du premier ministre élu François Legault et de plusieurs autres dignitaires, permettra au grand public de témoigner son attachement à celle qui fut tour à tour journaliste, animatrice de radio et de télévision, auteure de téléromans, politicienne et ardente souverainiste, mais surtout, une figure de proue du mouvement féministe québécois.

Lise Payette est décédée le 5 septembre à l'âge de 87 ans.

L'hommage qui lui est destiné sera décliné en deux temps. Les personnes intéressées à présenter leurs condoléances pourront rencontrer les membres de la famille de Mme Payette à compter de 8h30 samedi à l'hôtel de ville de Montréal. Un livre d'or sera mis à la disposition des visiteurs sur place.

Par la suite, en après-midi, à 15h, une cérémonie officielle aura lieu à l'Impérial, au centre-ville de Montréal. Des proches de la disparue viendront témoigner.

Un registre de condoléances a aussi été mis en ligne.

ll n'y aura pas de cérémonie religieuse, conformément au voeu de la défunte.