Signes religieux: Taillefer invite le PLQ à réfléchir à un compromis

Lundi, celui qui a présidé la campagne électorale libérale et qui envisage maintenant de succéder à Philippe Couillard à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ), a été interrogé à savoir si le parti devait revoir sa position sur les signes religieux afin de «reconnecter» avec les francophones.

«Écoutez, il y a certainement un questionnement à avoir par rapport à la question des signes religieux, définitivement», a-t-il déclaré en marge de la cérémonie d'assermentation des députés libéraux.

«On a aujourd'hui abordé la question de Bouchard-Taylor. Est-ce qu'on doit arriver à un compromis ? C'est quelque chose qui va être sur la table, mais ce n'est certainement pas à moi d'en juger», a-t-il ajouté.

Le gouvernement caquiste de François Legault a relancé le débat sur les signes religieux deux jours après les élections, en disant souhaiter légiférer pour interdire le port de signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, incluant les enseignants.

En 2008, le rapport Bouchard-Taylor préconisait l'interdiction des signes religieux pour les personnes en position d'autorité contraignante, tels les juges, policiers et gardiens de prison, mais pas pour les enseignants.

La loi 62, adoptée par le précédent gouvernement libéral, prévoit que tous les services publics au Québec doivent être donnés et reçus à visage découvert. La loi permet toutefois des accommodements raisonnables, accordés à la pièce.

Cette pièce législative fait toujours l'objet d'une contestation judiciaire. «Nous, on croit que le compromis c'était le projet de loi (62)», a déclaré la députée libérale dans Saint-Laurent, Marwah Rizqy.

«Après analyse (de la jurisprudence), on se rend compte que c'est le projet de loi où on peut aller le plus loin pour d'une part protéger les droits et libertés mais aussi entendre les enjeux de la population», a-t-elle renchéri.

Le député de D'Arcy-McGee, David Birnbaum, a quant à lui affirmé que la position de la CAQ inquiète la communauté juive.

«Oui [...] parce que c'est un enjeu de longue date, la question du vivre-ensemble n'est pas simple», a-t-il dit, en ajoutant vouloir un débat «serein et sérieux».

Assermentation

Les 29 députés libéraux ont prêté serment lundi après-midi, au Salon Rouge de l'Assemblée nationale.

Le PLQ a fait élire 32 députés aux dernières élections générales, alors qu'il en comptait 68 à la dissolution de l'Assemblée nationale, le 23 août dernier.

Le parti a perdu trois députés depuis le scrutin, en raison de la démission de Philippe Couillard à titre de chef du PLQ et député de Roberval, de l'expulsion du caucus libéral du député de Chomedey, Guy Ouellette, et du dépouillement judiciaire dans Gaspé.

Cette semaine sera chargée: mardi, ce sera au tour des 74 députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) de prêter serment: mercredi, aux 10 de Québec solidaire (QS) ; et vendredi, aux 10 élus du Parti québécois (PQ).

Mentionnons que le premier ministre élu François Legault fera connaître la composition de son conseil des ministres le jeudi 18 octobre.