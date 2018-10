Course à l'OIF: Legault veut des «assurances» avant d'appuyer Michaëlle Jean

Alors que les tractations entourant la course à la direction de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s'intensifient, le premier ministre désigné du Québec, François Legault, n'est toujours pas prêt à dire s'il avalise la candidature de Michaëlle Jean. Il poursuit son étude du dossier, puis il prendra la température de l'eau au sommet d'Erevan avant de prendre position.

«Concernant le poste de secrétaire générale de la Francophonie, nous avons demandé rapport au conseil exécutif tout en mettant l'accent sur les attentes de notre nouveau gouvernement à l'égard de l'OIF: transparence, bonne gestion des finances de l'organisation et une culture de résultats», a indiqué son cabinet dans une déclaration écrite, vendredi.

«Le premier ministre désigné souhaite recevoir ces assurances avant de se prononcer», a-t-on ajouté.

D'ici là, François Legault presse le pas pour maîtriser le dossier. «À travers d'autres priorités, cette semaine, il prend le temps de vraiment s'y attarder, se faire briefer et faire tout ce qu'il y a à faire pour saisir le sujet, parce que c'est un sujet qui est assez large, et il y a beaucoup de discussions en ce moment», a souligné une source au sein de son équipe de transition.

Il se fera une tête en fonction «des tractations, des conversations qu'il aura avec la délégation canadienne, des rencontres bilatérales, et de la plénière», a ajouté cette même personne, assurant que le premier ministre désigné «va avoir quelque chose à dire au-delà de ça sur place [À Erevan, en Arménie]».

On n'exclut pas le scénario que François Legault attende de voir un consensus se dessiner avant de dire sur qui il jette son dévolu. «Éventuellement, la position, ça peut être de se retrouver devant un consensus assez large, multilatéral. [...] Donc, la question (serait) si à la fin, le premier ministre désigné se ralliera au consensus et quel sera le consensus», a exposé la source.

Le premier ministre sortant du Québec, Philippe Couillard, s'était rangé derrière la candidature de Michaëlle Jean. Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, qui sont membres de plein droit de l'OIF, ainsi que celui de l'Ontario, qui a le statut de membre observateur, appuient l'ancienne gouverneure générale dans sa quête d'un second mandat.

La ministre déléguée aux Affaires francophones à Queen's Park, Caroline Mulroney, lui a envoyé une lettre pour le confirmer.

«Nous souhaitons que vous obteniez un second mandat afin de poursuivre la mission de transformation profonde que l'OIF a entamée il y a quatre ans sous votre gouverne», écrit Mme Mulroney, louangeant la Canadienne pour le «formidable travail» accompli dans son premier mandat, dans cette missive datée du 1er octobre. Toronto n'envoie toutefois pas de délégation au sommet.

Du côté du Nouveau-Brunswick, malgré l'incertitude politique découlant de la récente élection, on reste certain de son choix. «Ce que je peux vous dire, à ce moment-ci, c'est que le Nouveau-Brunswick continue d'appuyer la candidature de Mme Jean pour le renouvellement de son mandat», a confirmé Jean-François Pelletier, du conseil exécutif de la province.

Attaques

L'élection au poste de secrétaire général de la Francophonie se fait non pas par vote, mais par consensus. Au sommet de Dakar, en 2014, la Canadienne avait profité de l'absence de consensus des pays africains pour se sauver avec la victoire.

Cette fois, les choses se présentent différemment: la candidature de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a non seulement le sceau d'approbation de l'Union africaine, mais également celui du président de la République française, Emmanuel Macron.

Cet appui de l'Élysée fait grincer la secrétaire générale sortante. Car l'OIF «n'est pas une Alliance française», a-t-elle chargé dans une entrevue publiée jeudi par Jeune Afrique.

Mme Jean y a aussi reproché à son opposante Louise Mushikiwabo son «relativisme» et au président Macron son «inélégance».

Tractations

Selon ce que rapportait Le Devoir dans son édition de vendredi, les corps diplomatiques d'Ottawa et de Paris s'activent pour éviter que Justin Trudeau encaisse un revers dans la capitale arménienne.

Le Quai d'Orsay aurait proposé au premier ministre d'appuyer certains dossiers canadiens aux Nations unies en échange du retrait de la candidature de Michaëlle Jean, d'après le quotidien.

La ministre fédérale de la Francophonie, Mélanie Joly, n'a pas voulu confirmer l'existence d'un tel marchandage.

«Pour nous, c'est important d'avoir un leadership du Canada au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie», a-t-elle offert en mêlée de presse au parlement.

«On a voulu réaffirmer le leadership international du Canada, et on va toujours se battre pour avoir des Canadiens à la tête de nos organisations internationales», a ajouté Mme Joly.

De son côté, le député conservateur Alupa Clarke estime que l'ancienne gouverneure générale devrait retirer ses billes.

«Nous, on pense que Mme Jean devrait faire la chose élégante et peut-être songer à retirer sa candidature», a-t-il tranché en mêlée de presse.

Le XVIIe Sommet de la Francophonie se tient les 11 et 12 octobre à Erevan, la capitale de l'Arménie.