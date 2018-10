Pierre Arcand nommé chef intérimaire du PLQ

M. Arcand a été choisi vendredi lors d'une réunion du caucus du PLQ, au lendemain de la démission du premier ministre sortant Philippe Couillard.

Il a été préféré à Gaétan Barrette et Christine St-Pierre, qui, au final, n'ont pu recueillir les appuis nécessaires.

Devant les journalistes, à la sortie de la réunion, M. Arcand a fait valoir les arguments qui ont pesé en sa faveur. Il a dit accepter le poste de chef intérimaire du PLQ «en toute humilité».

Ancien gestionnaire, il a tour à tour occupé les postes de ministre de l'Environnement, des Relations internationales et des Ressources naturelles, avant de devenir président du Conseil du Trésor.

Il s'est aussi décrit comme quelqu'un de rassembleur.

«J'ai toujours été présent pour aider le parti et les députés et je vais continuer de l'être, a-t-il déclaré, entouré des 29 autres élus libéraux qui forment désormais l'opposition officielle. L'unité du parti politique qu'est le Parti libéral, l'unité de mon groupe ici, c'est ma première priorité.»

Passant en mode offensif, il a invité ses collègues à se mettre immédiatement au travail et à talonner la Coalition avenir Québec (CAQ). «Nous allons leur dire: [...] 'Vous avez beaucoup promis, maintenant, vous allez devoir livrer la marchandise aux Québécois.'

«Déjà, on a senti hier qu'il y avait même des tentatives de leur part de museler certains de leurs députés. Je rappelle que ce sont des élus. [...] M. Legault devra nous expliquer comment il compte faire sa maison des aînés, faire son troisième lien en moins de deux ans et également qu'est-ce qu'il va faire au niveau des seuils d'immigration», a-t-il renchéri.

Bris de confiance

Les libéraux ont maintenant un nouveau chef, mais un deuxième député en moins, outre Philippe Couillard.

Le député de Chomedey, Guy Ouellette, est exclu du caucus, et devra vraisemblablement siéger comme indépendant, à moins qu'il ne décide de quitter la politique.

Il avait été invité à se présenter devant ses collègues, vendredi, mais ne l'a pas fait, ayant préféré leur envoyer une lettre.

C'était la volonté unanime des députés libéraux de l'exclure, a indiqué M. Arcand.

«Il y a un problème de confiance qui s'est installé au sein de l'équipe, et donc on juge, pour nous, qu'il était nécessaire de s'assurer que la situation se règle le plus rapidement possible», a-t-il expliqué.

Le chef caquiste François Legault a révélé pendant la campagne électorale que M. Ouellette, un ancien policier, avait transmis des informations compromettantes sur le PLQ à la CAQ en 2016.