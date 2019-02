Justin Trudeau poursuit sa tournée de la côte Est

Le premier ministre a pris la parole vendredi matin au futur pavillon des sciences de l'Université Memorial de St. John's. L'ambitieux projet de 325 millions, actuellement en construction, avait reçu un financement fédéral de 100 millions en 2016.

En cette année électorale, le premier ministre continue à souligner des projets financés par le volet « Infrastructures provinciales-territoriales » du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le premier ministre n'a pas manqué de préciser vendredi matin que son gouvernement avait approuvé plus de 350 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2016.

M. Trudeau a ensuite répondu aux questions des journalistes, bien qu'il ait écarté celles des médias locaux, notamment la garantie de prêt du gouvernement fédéral pour le mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls, parce qu'il voulait aborder ces questions plus tard vendredi. Le premier ministre devait rencontrer en après-midi son homologue provincial, Dwight Ball, à la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cette visite de M. Trudeau à St. John's fait suite à une autre effectuée jeudi à Halifax, au cours de laquelle il a annoncé une contribution pouvant aller jusqu'à 86,5 millions pour améliorer une voie rapide dans la capitale. Lors d'une visite dans la communauté de Cherry Brook, il a aussi déclaré à un auditoire de Néo-Écossais afrodescendants qu'un incident de profilage racial sur la colline du Parlement montrait que le racisme et la discrimination systémique pouvaient toujours surgir partout au Canada.

La Fédération des Canadiens noirs s'était plainte que plusieurs des participants à un événement, le 4 février dernier, avaient été décrits par un agent de sécurité du Parlement comme des « gens à la peau foncée », et qu'on leur avait demandé de quitter une cafétéria du Parlement, à laquelle ils avaient pourtant accès.

Après son étape à Terre-Neuve-et-Labrador, M. Trudeau devait se rendre plus tard vendredi à Toronto, où le premier ministre et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, rencontreront des membres de l'opération « Black Vote », en début de soirée.