Affaire SNC-Lavalin: fissures dans les rangs libéraux

Au terme d'une période de questions houleuse dominée par cette controverse qui ébranle le gouvernement Trudeau depuis deux semaines, les députés libéraux Nathaniel Erskine-Smith et Wayne Long ont causé une surprise en se rangeant du côté des partis de l'opposition.

L'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, s'est pour sa part abstenue de voter sur la motion parce qu'elle estimait qu'elle était en conflit d'intérêt. «Cependant, je comprends pleinement que les Canadiens veulent connaître la vérité et veulent la transparence. Il ne m'appartient pas de lever le secret professionnel. Et j'espère avoir l'occasion de dire ma vérité», a lancé l'ancienne ministre sous les applaudissements nourris des députés conservateurs et néo-démocrates.

Au final, la motion a été rejetée par un vote de 160 à 134.

Trudeau présente des excuses à Wilson-Raybould

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau a ressenti le besoin de présenter des excuses à son ex-ministre Jody Wilson-Raybould.

«Je veux souligner quelque chose que j'ai dit au caucus ce matin: je dois faire des excuses à Jody, parce que je n'ai pas été assez rapide pour condamner les propos inacceptables et désobligeants qui ont été faits à son égard la semaine passée», a dit M. Trudeau, mercredi.

«J'ai fini par le faire, mais j'aurais dû chercher une occasion pour le faire avant, parce que c'était absolument inacceptable», a-t-il ajouté lors d'une mêlée de presse avant la période des questions en Chambre.

Lorsqu'il a refait son acte de contrition en anglais, le premier ministre Trudeau a précisé qu'il aurait dû condamner en termes très clairs «les commentaires, chroniques et caricatures» dont Mme Wilson-Raybould a fait l'objet.

