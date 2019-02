Autochtones: le départ de Wilson-Raybould ne nuira pas aux relations

Le départ de celle qui était la seule Autochtone à la table du cabinet est certes « symbolique », mais le présenter comme un point de rupture est injuste, a argué celle qui est commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Car selon Mme Audette, « il y a des milliers de gens qui font de belles choses dans les communautés autochtones, dans les mouvements sociaux pour tendre la main à la société canadienne ».

Et là, « on parle de deux individus » à qui on ne peut « donner [...] ce pouvoir-là », car la réconciliation n'a selon elle « rien à voir avec M. Trudeau, rien à voir avec Mme Wilson-Raybould ».

En entrevue à La Presse canadienne, lundi, la commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées estime donc que le travail se poursuit.

Il y a « de belles choses qui se passent » qui sont « des preuves vivantes d'une réelle réconciliation », a assuré Mme Audette.

Des leaders autochtones ont fait valoir que le départ de Jody Wilson-Raybould, qui a claqué la porte du cabinet mardi passé, démontrait que les efforts de réconciliation avaient du plomb dans l'aile.

L'élue de la Colombie-Britannique a démissionné dans la foulée d'allégations voulant que le bureau du premier ministre aurait exercé des pressions sur elle afin qu'elle évite un procès à SNC-Lavalin.

Ces informations rapportées dans le Globe and Mail ont été niées en bloc par Justin Trudeau.