Ruth Ellen Brosseau demeure avec le NPD

Dans une entrevue livrée au journal Le Nouvelliste, la leader parlementaire et porte-parole adjointe du NPD en agriculture et en agroalimentaire précise que même si le PLC l'a contactée, il n'y a jamais eu de discussions sérieuses et que sa famille politique est le Nouveau Parti démocratique.

Mme Brosseau, qui est maintenant âgée de 34 ans, a été élue pour la première fois aux élections générales du 2 mai 2011 lorsque le déferlement de la vague orange a occasionné l'arrivée à la Chambre des communes de nombreux candidats du NPD au Québec.

Son entrée en politique a toutefois été marquée par la controverse. Elle a été élue même si les médias d'information ont révélé que pendant la campagne électorale, elle avait passé quelques jours de vacances à Las Vegas. Sa piètre maîtrise du français à l'époque avait aussi été soulignée alors que la langue première des électeurs de Berthier-Maskinongé est le français.

Par la suite, Mme Brosseau a acquis la réputation de travailler avec acharnement, non seulement pour la population de la circonscription, mais aussi pour son perfectionnement du français.

Aux élections générales de 2015, elle a été réélue avec plus de 42 % des voix exprimées dans Berthier-Maskinongé, loin devant le candidat du Bloc québécois.