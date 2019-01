Bloc québécois: Yves-François Blanchet mire la Montérégie

« J'en suis toujours à la vaste et sympathique région de la Montérégie », a répondu Yves-François Blanchet, lorsque questionné à ce propos, à l'issue d'un premier caucus de la formation politique à Ottawa. « Je vais éventuellement le faire [l'annonce], mais ça ne sera pas aujourd'hui », a ajouté celui nouvellement couronné.

Le chef bloquiste s'est aussi risqué à affirmer qu'il envisageait que le Bloc québécois remporte « plus de 20 sièges » à neuf mois du scrutin fédéral. « Nous ne sommes pas rendus à mettre des noms sur les sièges, quoi que... quoi que », a-t-il répété. « Il y a un certain nombre [de candidats] qui est clairement identifié et je ne mets aucun plafond. »

En entrevue au Devoir hier, M. Blanchet a notamment laissé savoir que le parti annoncera plus tard cette semaine une « candidature de très haute qualité, qui va surprendre tout le monde » qui défendra les couleurs du Bloc québécois lors de l'élection partielle du 25 février prochain dans la circonscription montréalaise d'Outremont.

Créer la surprise ?

Le chef du Bloc québécois, qui était flanqué ce matin de huit de ses dix députés, ne cache pas que sa formation pourrait « faire la surprise » aux prochaines élections si elle parvient à atteindre ses objectifs. « Je ne mets aucune restriction à savoir quel est le potentiel d'un Bloc québécois uni, travaillant, présent et représentatif des Québécois », a-t-il dit.

Selon lui, il est peut-être le temps que le « Québec se redonne une députation qui parle juste pour le Québec », a-t-il affirmé en décochant quelques flèches à ses adversaires. « Le flirt avec le NPD n'a rien donné au Québec, les mamours avec le Parti libéral non plus », a soutenu M. Blanchet, rappelant au passage que les promesses que fera d'Andrew Scheer aux Québécois seront « incompatibles » avec ce qu'il promettra dans l'Ouest du pays.

Pour ce qui est du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, celui-ci risque de diviser le vote de l'électorat conservateur ce qui pourrait favoriser le Bloc québécois dans certaines circonscriptions, croit-il.

Yves-François Blanchet a par ailleurs l'intention d'atteindre « une zone paritaire » au sein de sa future députation.