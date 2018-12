Scheer est une copie conforme de Harper, soutient Trudeau

Le Parti libéral du Canada (PLC) a apposé le tampon « Harper » sur le front d'Andrew Scheer dès son élection à la tête du parti, il y a un an et demi, le qualifiant immédiatement de « conservateur social de droite ». Les libéraux ramènent fréquemment le nom de M. Harper dans la conversation et glissent son nom dans les courriels de collecte de fonds adressés aux militants.

« Nous nous concentrons sur ce qui est vraiment important, pendant que les conservateurs d'Andrew Scheer intensifient les mêmes politiques polarisantes et négatives utilisées par Stephen Harper », écrivait encore cette semaine la présidente du PLC, Suzanne Cowan, dans un courriel.

Lors d'une entrevue récente, le premier ministre Trudeau a déclaré à La Presse canadienne que l'approche du Parti conservateur sur un éventail de sujets démontre qu'Andrew Scheer n'a pas de projets ou d'idées qui diffèrent de ceux de Stephen Harper.

« Les Canadiens ont eu beau rejeter clairement l'approche de gouvernance de Stephen Harper proposée lors des élections de 2015, et pourtant, sur le climat, l'économie, l'engagement international, les questions de migration, les questions autochtones, (les conservateurs) sont toujours dans le même registre qu'avant les élections de 2015, estime M. Trudeau. Je pense que ça mérite d'être signalé aux Canadiens. »

Le chef libéral ajoute presque aussitôt que lors des prochaines élections, il ne cherchera pas à « diffamer » ou à « diaboliser » ses adversaires. Il soutient toutefois ne pas voir de diffamation en comparant MM. Scheer et Harper, et il promet simplement de souligner les différences de politiques entre lui et M. Scheer, et de dénoncer les conservateurs s'ils tentent selon lui de diviser le pays.