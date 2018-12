L'écart se resserre entre libéraux et conservateurs

Un seul point sépare le Parti conservateur d'Andrew Scheer, qui obtient 34,1 % des intentions de vote, des libéraux du premier ministre Justin Trudeau (35,2 %), révèle Nanos.

Ces chiffres mettent en lumière la chaude lutte qui pourrait s'annoncer entre le parti au pouvoir et l'opposition actuelle, alors que les citoyens se prononceront officiellement dans une dizaine de mois. Si on en croit un coup de sonde similaire de la même firme en octobre dernier, le Parti conservateur, qui ne récoltait que 29,4 % à ce moment, a réduit un important écart pour se rapprocher des libéraux, qui bénéficiaient de 39,5 % des intentions de vote il y a deux mois.

Lorsqu'on les interroge sur celui ou celle qu'ils souhaiteraient voir accéder au poste de premier ministre, 38,3 % des Canadiens optent pour Justin Trudeau, alors qu'Andrew Scheer n'obtient que 24,8 %.

Plus de la moitié des citoyens (56,5 %) estiment que l'actuel premier ministre possède de bonnes qualités de leader politique et 43,1 % pensent que c'est le cas pour Andrew Scheer. Elizabeth May se positionne non loin derrière, avec 38 %.

Le NPD stagne, les verts doublent leurs acquis

La troisième formation dans la course, le Nouveau Parti démocratique (NPD), se maintient autour des taux annoncés par les sondages Nanos des derniers mois, avec 16 % des intentions de vote. Seuls 5 % des électeurs pensent que le chef du NPD, Jagmeet Singh, serait le plus apte à gouverner, selon le dernier sondage.

Les néo-démocrates sont suivis par le Parti vert du Canada, qui récolte 7 % des intentions de vote, soit le double du taux aux élections de 2015.

Nanos annonce que 3,8 % des électeurs souhaitent à l'heure actuelle accorder leur vote au Bloc québécois, qui élira un nouveau chef dans les prochaines semaines.

Alors qu'il n'en est qu'à ses balbutiements, le Parti populaire du Canada, fondé et mené par le dissident conservateur Maxime Bernier, se trouve en dernière position, avec un mince 1,5 % d'intentions de vote.

Les résultats du sondage Nanos sont issus de 1000 appels téléphoniques aléatoires auprès de Canadiens de plus de 18 ans.

Notons qu'au dernier scrutin fédéral, lors de l'accession au pouvoir du Parti libéral, celui-ci avait récolté 39,5 % des votes, les conservateurs, 31,9 % et le NPD, dans un rude revers, n'avait conservé que 19,7 % des votes.