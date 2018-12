Pauvreté: le plan d'Ottawa ne va pas assez loin, selon des experts

Une présentation du groupe de spécialistes datant du 24 mai indique que ces derniers voulaient que le gouvernement de Justin Trudeau reconnaisse le fait de vivre à l'abri de la pauvreté comme un droit fondamental.

Le groupe souhaitait que l'élaboration des objectifs, des cibles et des évaluations de la stratégie pour réduire la pauvreté à l'échelle nationale soit fondée sur les droits de la personne, selon des documents obtenus par La Presse canadienne en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Ce n'est pas la voie choisie par les libéraux, qui ne font pas allusion aux droits de la personne dans le projet de loi qu'ils ont soumis à la Chambre des communes juste avant les vacances de Noël.

Dans leur présentation, les experts affirment que le gouvernement devrait avoir pour objectif de réduire la pauvreté de 25 % au cours des cinq prochaines années et de 50 % au cours de la prochaine décennie. Les libéraux ont finalement revu à la baisse le premier objectif pour l'établir à 20 %, mais ont accepté le deuxième.

Le ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, a soutenu que le gouvernement souhaitait toujours inclure les droits de la personne à sa stratégie pour lutter contre la pauvreté et à celle sur le logement, non seulement parce que c'est la chose à faire d'un point de vue moral, mais aussi parce que cela aura un plus grand impact sur le plan économique.