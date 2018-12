Sénat: une motion pour les Franco-Ontariens bloquée

Elle a déposé il y a maintenant trois semaines cette motion qu'elle qualifie de « non partisane » dans la foulée des compressions imposées par le gouvernement de Doug Ford dans les services aux francophones en Ontario.

Mais le leadership conservateur refuse que le libellé fasse mention du gouvernement ontarien. Et selon la sénatrice Miville-Dechêne, cet élément doit être présent, car il s'agit de « faits », et que la motion ne contient pas de jugement sur lesdits faits.

Au bureau du leader conservateur au Sénat, Larry Smith, on a expliqué avoir demandé le retrait de la portion ontarienne de la motion parce qu'« on devrait défendre les droits de toutes les provinces » et le fait de se « concentre (r) juste sur l'Ontario » n'était « pas justifié ».

Comme le Sénat ajourne ses travaux jeudi et que les sénateurs ne rentreront pas au boulot avant le 19 février, la sénatrice regrette que l'on ait raté « une occasion de se prononcer dans des délais raisonnables » et « manqué à son devoir de défendre les Franco-Ontariens dans un moment de crise ».

Elle compte cependant revenir à la charge.