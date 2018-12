Une dernière photo de famille aux Communes

Les députés fédéraux ont pris une dernière photo de famille dans la future ex-Chambre des communes de l'édifice du Centre, mercredi. Une fois l'exercice complété, ils ont applaudi et entonné l'hymne national en choeur.

Les travaux parlementaires devraient être ajournés jeudi à Ottawa, mais déjà, mercredi, on sentait la fin. Le premier ministre Justin Trudeau prononcera d'ailleurs un discours pour marquer le coup après la période des questions.

En temps normal, les députés fédéraux poussent un soupir de soulagement en quittant la colline d'Ottawa pour le congé des Fêtes. Mais cette année, ils sont plusieurs à rentrer dans leurs terres avec un petit pincement au coeur.

Car à leur retour, fin janvier, ils ne siégeront plus dans l'emblématique édifice du Centre, qui ferme ses portes pour une décennie. Les signes avant-coureurs du déménagement sont bien visibles: les murs sont dépouillés de leurs portraits et des boîtes traînent dans certains couloirs.

La prochaine fois que le chef de l'opposition Andrew Scheer bombera le torse devant le premier ministre Justin Trudeau, ce sera sous le plafond de verre de la nouvelle Chambre des communes, aménagée dans la cour intérieure de l'édifice de l'Ouest.

Et la prochaine fois qu'un député séchera la réunion hebdomadaire de son caucus, il devra trouver un autre endroit que la cafétéria du 5e étage pour tenter d'échapper aux regards. C'était justement journée de caucus, mercredi, et dans les couloirs, le déménagement était sur toutes les lèvres.

«Je me sens un peu nostalgique, mais je prends aussi conscience du symbole que représente l'édifice ici, et à quel point il y a des moments de notre histoire qui ont été vécus ici. Donc c'est un peu le poids de l'histoire que je ressens aujourd'hui», a offert la ministre Mélanie Joly.

«En même temps, moi, je suis une personne qui adore le changement, et je suis vraiment très enthousiaste à l'idée d'aller dans le nouveau bâtiment, parce que c'est un très beau bâtiment et il y a une très belle restauration», a-t-elle ajouté.

Cette dernière journée est en effet particulière, croit le conservateur Pierre Paul-Hus. «La dernière journée dans l'édifice du Centre, c'est spécial pour tout le monde de savoir qu'on ne reviendra plus jamais ici... à moins d'être encore élu dans 15 ans, on verra», a-t-il déclaré dans la rotonde.

Même les souverainistes ne restent pas de marbre en quittant l'édifice qui abrite l'emblématique tour de la Paix.

«Il fait partie aussi de l'histoire du Québec, parce que de très grands parlementaires sont venus dans cet édifice», a offert le bloquiste Louis Plamondon sous le plafond en voûte du foyer des Communes.

«On en a payé une grande partie !», a ajouté le doyen des députés fédéraux.

«Une pierre sur quatre», a renchéri sa collègue Marilène Gill.