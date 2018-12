Jagmeet Singh: «Je ferai mentir les prophètes de malheur»

(OTTAWA) Alors que son parti est en baisse dans les sondages, que ses coffres sont loin d'être garnis à 10 mois des élections fédérales et que ses troupes sont de plus en plus inquiètes, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh se donne une mission en 2019 : faire mentir les sondages et les prophètes de malheur qui soutiennent que ses jours à la barre du parti sont comptés.

Il compte le faire dès le début de la nouvelle année, soit dès que le premier ministre Justin Trudeau aura déclenché l'élection partielle dans Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, une circonscription qu'il convoite depuis plusieurs mois et qu'il promet de remporter même si un sondage mené par la firme Mainstreet Research le mois dernier le plaçait troisième derrière le Parti libéral et le Parti conservateur.

Tout indique que le premier ministre va déclencher des élections partielles dans cette circonscription et dans celles d'Outremont, au Québec, et de York-Simcoe, en Ontario, en janvier, pour un vote à la fin de février. Une victoire de M. Singh lui permettrait de faire finalement son entrée à la Chambre des communes, près de 18 mois après son arrivée à la tête du NPD.

« Je vais faire mentir les prophètes de malheur. J'ai confiance que je vais gagner. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire et je suis toujours prêt à travailler. J'adore travailler, et en plus, les gens comptent sur nous », a affirmé d'emblée M. Singh dans un excellent français.

Dans une entrevue accordée à La Presse au bureau de la colline parlementaire qui lui est réservé en tant que chef du NPD, M. Singh a soutenu qu'on lui a toujours donné le rôle de négligé, que ce soit durant ses années à l'école ou en politique, et qu'il a toujours fini par surprendre ceux qui avaient des doutes.

« Dans ma vie, les gens m'ont toujours sous-estimé. C'était le cas quand j'étais à l'école, quand je suis devenu avocat, quand je suis devenu député [à Queen's Park], quand je suis devenu chef adjoint du NPD en Ontario et aussi dans la course à la chefferie du NPD, a indiqué M. Singh. Mais il y a plus que cela. Je pense que les gens sous-estiment les Canadiens et les Canadiennes. Et ça, c'est encore plus important. »

« Les Canadiens veulent qu'on aide les gens autour d'eux. Ils veulent créer un pays plus juste. Ils veulent combattre les changements climatiques. J'ai entièrement confiance en eux. Ils vont prendre la bonne décision pour l'avenir du Canada. »

- Jagmeet Singh, chef du NPD

Conscient malgré tout du défi de taille qui l'attend en 2019, le chef du NPD a ajouté : « Maintenant, c'est à moi de bien représenter leurs intérêts et de leur donner une voix. Mon travail est de bien comprendre leur réalité et de les convaincre que je suis de leur bord, que je vais me battre pour eux. »

En entrevue, M. Singh a soutenu que le gouvernement Trudeau avait multiplié les promesses durant la dernière campagne électorale dans l'espoir de séduire les électeurs progressistes le jour du vote. Mais depuis cette spectaculaire victoire en octobre 2015, les libéraux ont laissé tomber ces mêmes électeurs en abandonnant la réforme du mode de scrutin, en louvoyant dans le dossier de la création d'une assurance médicaments et en tardant à s'attaquer aux changements climatiques tout en achetant l'oléoduc Trans Mountain pour 4,5 milliards de dollars US afin d'en tripler la capacité.

« Les gens sont déçus »

Certes, les mauvais sondages, « c'est toujours le cas pour le NPD avant les élections. Je le sais. Mais ce que j'ai constaté dans ma tournée à travers le pays, il y a un sentiment que les gens sont déçus. Ils sont déçus des politiques de Justin Trudeau, qui a promis des choses aux progressistes, mais qui n'a pas livré la marchandise, et ils ne voient pas dans leur vie des résultats. Ils ont promis des bonbons, mais cela n'a pas donné des résultats », a-t-il dit.

« Il y a une crise de logement abordable à travers le pays. On ne voit pas les résultats. Il y a une crise liée aux changements climatiques. Le gouvernement achète un pipeline. Il y a une précarité des emplois. Le gouvernement n'offre pas de solution pour aider les gens. Mais il aide les grandes entreprises en négligeant les gens ordinaires », a-t-il ajouté.

Ces thèmes, M. Singh compte bien les marteler durant l'élection partielle à venir dans Burnaby-Sud, mais aussi durant les élections fédérales d'octobre 2019.