Réunion des PM: Trudeau tente d'apaiser les tensions

« Nous ne serons pas tous d'accord sur tout, mais le plus important est de garder nos voies de communication ouvertes, de travailler ensemble pour le bien de nos communautés », a-t-il affirmé, entouré de ses homologues, vendredi à Montréal. « Après tout, les Canadiens autochtones et non autochtones sont toujours mieux servis quand tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour atteindre des résultats concrets. »

Un exemple parmi d'autres des tensions : le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, demande la relance du projet de pipeline Énergie Est de TransCanada, mais François Legault ferme la porte à l'idée. « Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec », a affirmé le premier ministre Legault, soulignant par ailleurs qu'il a parlé à M. Higgs de l'importance des droits des francophones du Nouveau-Brunswick et de ses ambitions en matière d'alliance énergétique pour augmenter les exportations d'hydroélectricité du Québec.

Fait inusité, l'Alberta a fait paraître des publicités dans les médias québécois vendredi pour déplorer que les retards dans le projet d'oléoduc TransMountain dans l'ouest « font perdre aux Canadiens 80 millions de revenus par jour » et qu'il y a urgence d'agir. « L'augmentation de la capacité de transport » du pétrole albertain « devrait être une priorité pour les premiers ministres lors de leur rencontre à Montréal », peut-on lire. La première ministre Rachel Notley a réitéré ce message à son arrivée à la réunion. C'est le sujet le plus important à l'heure actuelle pour l'économie canadienne, et ce serait mal avisé qu'une rencontre des premiers ministres néglige cet enjeu, selon elle. « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que du vrai travail se fasse ici », a-t-elle lancé.

Son homologue ontarien, Doug Ford, est présent après avoir menacé de bouder la rencontre. Il réclame la construction de pipelines pour donner un coup de pouce aux provinces de l'ouest, mais il veut également que soit abordé le dossier de la fermeture de l'usine de GM à Oshawa.

Il a une priorité commune avec François Legault : la facture liée à l'afflux de migrants.

Québec réclame 300 millions de dollars au fédéral. François Legault a soutenu que Justin Trudeau s'est « montré ouvert à poursuivre les discussions » sur ce sujet, mais il ne s'attend pas à une réponse d'ici la fin de la rencontre de vendredi.

« Pour l'instant, on nous offrait seulement la moitié du montant parce qu'on voulait seulement rembourser les frais d'hébergement », a-t-il souligné. « Mais il y a beaucoup de services, comme l'éducation et la santé, qui sont donnés à ces personnes-là pendant un an et demi. Je pense que ce serait normal que le gouvernement fédéral compense parce que le problème à la base, c'est que le fédéral n'arrive pas à donner des réponses en moins de 18 mois. Étant donné que le délai est causé par le fédéral, ça doit être le fédéral qui paie ces dépenses. »

Il a souligné que la majorité des demandeurs d'asile obtiennent une réponse négative, car ils n'arrivent pas à prouver que le vie serait en danger dans leur pays d'origine.