Doug Ford pourrait bouder la rencontre des premiers ministres à Montréal

M. Ford, qui a brandi cette menace quelques heures avant de rencontrer M. Trudeau en tête à tête à Montréal, tient à ce que l'on aborde le dossier de la fermeture l'usine d'assemblage de GM à Oshawa, l'afflux de migrants qui traversent la frontière canado-américaine et la construction de nouveaux pipelines pour donner un coup de pouce économique aux provinces de l'Ouest, en particulier l'Alberta.

M. Ford compte prendre sa décision quant à sa première participation à la conférence des premiers ministres à l'issue de son entretien avec M. Trudeau.

« Personne ne devrait présumer que le premier ministre de l'Ontario est prêt à passer son vendredi à se faire faire la leçon par des ministres fédéraux », a fait savoir le bureau du premier ministre Doug Ford.

M. Trudeau a décidé de convoquer ses homologues provinciaux à une rencontre au sommet - la première en 14 mois - dans la métropole afin de faire le point sur les dossiers à saveur économique, notamment la conclusion de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, et l'abolition des barrières au commerce interprovincial.

La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a toutefois demandé à ce que l'on ajoute à l'ordre du jour la grave crise qui frappe le secteur de l'énergie en l'Alberta en raison de l'écart important qui existe entre le prix du baril du brut albertain et le brut américain, qui fait perdre 80 millions de dollars par jour à l'économie canadienne.

Mme Notley, qui a ordonné lundi une diminution de la production pétrolière de la province de 325 000 barils par jour à compter de janvier pour réduire cet écart, tient le gouvernement fédéral directement responsable de cette différence de prix à cause de son « incapacité à construire des pipelines » au fil des ans.

L'Alberta souffre sur le plan économique - la province a perdu plus de 100 000 emplois depuis la chute brutale du prix du pétrole.

M. Trudeau a accepté d'ajouter cette question à l'ordre du jour mercredi.

Les langues officielles oubliées ?

Par ailleurs préoccupée par « l'apparition d'une nouvelle droite populiste » qui préconise « le recul du fait français » au pays, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) demande aussi que la question des langues officielles soit ajoutée à l'ordre du jour de la rencontre des premiers ministres.

Dans une lettre adressée à Justin Trudeau, le président de l'organisme a incité le premier ministre à « faire des langues officielles un dossier prioritaire ». Robert Melanson y va d'une mise en garde : les coupes du premier ministre ontarien Doug Ford dans les services en français risquent d'encourager les attaques contre les acquis des francophones du Nouveau-Brunswick et des autres provinces où ils sont minoritaires.

La rencontre des premiers ministres fédéral, provinciaux et territoriaux s'annonce déjà tendue. Ottawa veut discuter des barrières au commerce entre les provinces, de changements climatiques, d'énergie propre et de création d'emplois. Mais certaines provinces, comme l'Ontario et la Saskatchewan, veulent imposer leur propre ordre du jour axé sur la crise du prix du pétrole, la taxe sur le carbone, la construction d'oléoducs et l'abandon du projet de loi C-69 sur les évaluations environnementales.

La question des langues officielles ne semble donc pas faire partie des priorités, malgré la mobilisation des Franco-Ontariens samedi dernier.

Une porte-parole du bureau du premier ministre a indiqué à La Presse canadienne jeudi que la question des langues officielles « pourrait faire partie des discussions ».

- Avec Mylène Crête, La Presse canadienne